方玉亨隻身去韓國受訓難受到晚晚哭　盧信宥自小對香港充滿好奇心

選秀節目出身的方玉亨及盧信宥（Ash）昨日（26日）現身將軍澳一商場的跳舞活動，吸引大批粉絲到場支持。二人在活動後接受《香港01》訪問，分享對選秀的看法。方玉亨大方分享在韓國當練習生的殘酷經歷：「其實我覺得選秀雖然係一個好好嘅方法畀好多練習生去出道又或者出名少少，但係我覺得可能成個系統可以變到冇咁劇烈。因為之前我喺韓國嗰邊可能日日練到凌晨五點，跟住瞓一個鐘朝頭早七點八點又要繼續練習，咁我其實覺得對練習生就唔係幾好。」

選秀節目出身的方玉亨及盧信宥（Ash）昨日（26日）現身將軍澳一商場的跳舞活動。(胡凱欣 攝)

方玉亨及盧信宥在活動後接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

而盧信宥亦分享了之前隻身來到香港參加選秀的感覺，他指自己從小已經接觸香港的音樂、劇集及電影等，對香港亦有滿滿的好奇心。他來到香港參加選秀後認識了很多朋友：「自己一個人過到嚟就識到好多香港嘅朋友，甚至乎來自唔同地方嘅，所以我覺得係好好嘅一個文化交流同埋可以互相進步嘅地方。」

盧信宥亦分享了之前隻身來到香港參加選秀的感覺。(胡凱欣 攝)

盧信宥指自己從小已經接觸香港的音樂、劇集及電影等，對香港亦有滿滿的好奇心。(胡凱欣 攝)

方玉亨指之前隻身去韓國參加選秀，最初真的很不適應，甚至乎夜裡會哭：「其實我去韓國嘅時候16歲要離開爹地媽咪離開啲朋友自己去韓國都好緊張好辛苦，其實開頭嗰日基本上日日都有哭夜晚，因為好掛住爹地媽咪，第一次去咁遠嘅地方自己住咁樣。」但是，方玉亨很快便習慣了，還認識到不少的好朋友，即使現在已經回港，當有空的時候，他都會去韓國找一下朋友。

方玉亨指之前隻身去韓國參加選秀，最初真的很不適應，甚至乎夜裡會哭。(胡凱欣 攝)

方玉亨很快便習慣了，還認識到不少的好朋友。(胡凱欣 攝)

被問到在選秀中最友好的的成員是誰時，方玉亨直指是來自日本19歲的「ANDY」，現在已經在「ARrC」這個團體裡面。因為他們都是用英文對話：「一路互相幫對方適應，同埋互相去好似翻譯韓文咁。」而其他共同語言的朋友亦有繼續聯繫，現在有些朋友繼續參加選秀，他亦有去支持。

方玉亨最友好的的成員是ANDY。(胡凱欣 攝)

方玉亨同ANDY因為大家都講英文。(胡凱欣 攝)

而盧信宥就覺得是「Fung莎星辰B組」的成員，包括有「Adams、Lyman Heung、Ash、Kakit、Thaddeus、Cho Lewis」。他指到現在都會保持聯絡：「到依家我哋都keep in touch嘅，係啦多嘅人都都要揾佢哋啊，所以我覺得係best friend。」

盧信宥就覺得是「Fung莎星辰B組」的成員。(胡凱欣 攝)