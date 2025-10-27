薛蘇仁「衣錦還鄉」回港參加一日店長活動　吸引大批粉絲到場支持

來自香港的薛蘇仁（Suren）曾韓國選秀節目，是「舞蹈擔當」亦是「韓流新晉偶像」，日前被知名茶飲品牌重磅邀請回香港擔任霸王茶姬的「一日店長」，參與上水及將軍澳新店的揭幕禮。此次3店同開、韓國出道新晉男神助陣的盛大場面，幾百名粉絲到來支持，現場尖叫聲不斷，反映新世代受韓風影響甚大。

薛蘇仁擔任霸王茶姬「一日店長」。

韓流新晉偶像香港薛蘇仁SUREN 擔任霸王茶姬「一日店長」。

薛蘇仁參加過韓國選秀節目《Under 19》，曾被Super Junior的銀赫就稱他是香港著名的舞蹈神童和天才：「雖然年紀小，但實力不容忽視」，薛蘇仁表演SEVENTEEN的《Clap》時，出色的舞技獲導師黃尚勳、Dynamic Duo的崔子、EXID的率智等人讚賞，其後更被要求「Encore」表演Popping，引發全場歡呼。2025年再次參加Mnet推出的男團選秀真人秀《BOYS II PLANET》（韓語：보이즈 2 플래닛）以可愛弟弟形象大受歡迎。

上個月他在韓國出席應援咖啡廳的活動萬人空巷，惹來警察把街道封鎖，剛剛又完成在杭州的2場一日店長活動，所有門票在1分鐘內售罄，大受歡迎。今次是薛蘇仁首次來港參加活動，他現身上水及將軍澳新店，化身「一日店長」，近距離為幸運粉絲簽名玩遊戲及拍照互動。現場粉絲及隨行人員更為薛蘇仁預備驚喜，為11月9日21歲生日的他提早送上蛋糕，全場粉絲更一起大唱韓文生日歌，場面震撼。

粉絲同薛蘇仁提早慶祝生日。

薛蘇仁其實來自香港。

薛蘇仁可以說是「衣錦還鄉」。

薛蘇仁表示：「之前沒有在香港辦過活動，今次第一次在香港辦活動，有這麼多本地及從中國及其他地方遠道而來的粉絲到來支持，十分驚喜及感動，也為即將在韓國持續發展的我打了一支強心針。」品牌特別邀請形象清新、在年輕族群中極具號召力的薛蘇仁站台，無疑是看中韓星帶動效應，準備在新店開幕之際搶佔市場目光。