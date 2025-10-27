聲秀｜9強選手強勢登場獻唱　粉絲迫爆商場現場猶如小型音樂會

人氣音樂選秀節目《聲秀》現正熱播，賽事亦正式進入白熱化階段，節目近日亦正式選出九強選手！九強選手昨日（26日）出席屯門一商場舉辦的《新聲Music Live》活動。他們於活動中大展歌喉，輪流獻唱，以歌聲撼動大家！而《聲夢》師兄師姐何晉樂 （Rock）及潘靜文 （Sherman） 更驚喜現身，為一眾《聲秀》師弟妹打氣撐場！

選秀節目《聲秀》九強正式登場。(公關提供)

《聲夢》師兄師姐何晉樂 （Rock）及潘靜文 （Sherman） 更驚喜現身。(公關提供)

是日活動聚集了大批樂迷及粉絲駐足欣賞，不少觀眾更拿起手機拍攝及即場打卡，場內氣氛熱烈，活動先由《聲夢》師兄何晉樂（Rock）率先登場，以個人單曲《無證騎士》及《留低鎖匙》為演出揭開序幕，而師姐潘靜文 （Sherman）亦跟隨其後，分別以《嘉賓》及個人派台作品《傷魚座》展現實力唱功。演出後，二人更與九強師弟妹一同合照，撐場打氣，送上支持。

活動聚集了大批樂迷及粉絲駐足欣賞，不少觀眾更拿起手機拍攝及即場打卡，場內氣氛熱烈。(公關提供)

其後，一眾《聲秀》九強歌手，包括林潔心（Bibi）、甄敏芳（Jenny）、穎喬（Ziva）、馮熙燮（Ryan）、蕭凱恩（Michelle）、胡子貝（Matt）、柯雨霏（Ophelia）、布子殷（布子）及周智敏（Emily）接力演繹他們於上一回合時比賽歌曲，以及經典流行金曲，涵蓋廣東歌、國語歌及國際熱門歌曲，例如《空港》、《等一個他》、《酷愛》及《粉紅色的一生》等。觀眾隨旋律合唱，又不時舉起手機燈海應援，令現場仿如一個音樂會！

林潔心（Bibi）。(公關提供)

穎喬（Ziva）。(公關提供)

蕭凱恩（Michelle）。(公關提供)

胡子貝（Matt）。(公關提供)

周智敏（Emily）。(公關提供)

布子殷（布子）。(公關提供)

馮熙燮（Ryan）。(公關提供)