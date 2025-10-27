成龍被蕭若元指控對女星不軌　王晶嬲爆力撐大哥不下流：告他誹謗

71歲的「武打巨星」成龍最近一直成為娛樂焦點，除了被人稱「火星」的著名武術指導蔣榮法指他並非好老闆外，更被翁靜晶大爆曾與成龍頻頻合作的劉家良因《醉拳II》變雙導演而感到不快。日前蕭若元亦在影片中討論「武行勞資糾紛」時突然大爆兼疑似指控成龍涉及於拍戲期間對女星意圖不軌，並稱是聽兄弟所轉述。雖然蕭若元很快就已經把影片下架，但內容很快就流傳於網上。

71歲的「武打巨星」成龍最近一直成為娛樂焦點。（莫匡堯 攝）

現年70歲的香港著名導演王晶於社交平台怒斥蕭若元，指他拿一些已去世的人來做所謂 「證明」，更力撐成龍是風流，但不下流，並且呼籲成龍到台灣控告蕭若元：「蕭若元呢個賤王之王又出來作死！今次居然借幾個武行的勞資糾紛借題發揮，講出一些毫無證據人證及受害者的名字。就誹滂成龍大哥的私人生活，只說是他的兄弟說的，任何人都可以作啦，我夠可以話你響台灣姦左蔡英文啦，反正冇證冇據。同時蕭若元永遠舉一些死左的人來做證明，包括黎小田。向華勝不在就話唐伯虎點秋香和鹿鼎記是他寫的。記住呀，向華強老闆仲響度啊！已經約左佢上我節目爆你D衰嘢。方逸華小姐一死佢又詆毀佢私生活。死無對證你講乜都得啦。」

現年70歲的香港著名導演王晶於社交平台怒斥蕭若元。

王晶直指「大哥我撐你」，並向大家表達自己對成龍的觀感，力撐他沒有做過下流的事：「我認識的成龍，當然風流，但絕不下流，大把女仔送上門，推都推唔切，駛乜在沙漠強姦人。在車廂露體。講出來都荒謬，夠膽就開名，但又冇膽，仲刪埋稿。我建議成龍大哥唔好放過佢，在台灣告他誹謗及損害演藝工作價值要條仆街賠，再向YouTube投訴封他號，等佢最後一條靠口水賺D小錢都冇埋！大哥我撐你！」他認為成龍有很多女生主動靠近，根本沒必要做這些行為，是蕭若元在惡意詆毀成龍的名譽，王晶更表示已經約了向華強一起「爆料」。