「大隻男神」剖白內地打拼的辛酸　正能量滿瀉：變得更加不可挑剔

近年不少TVB藝人北上發展，現年28歲的丁子朗亦是其中之一，他近期頻頻在內地拍劇，看似機會不斷，但現實並非如此。丁子朗日前（25日）於社交平台以題目「我被內娛狠狠的拒絕了」分享了真實感受，他於片中剖白在內地打拼的巨大壓力與辛酸，成功其實經過了很多次的失敗。

丁子朗日前（25日）於社交平台以題目「我被內娛狠狠的拒絕了」分享了真實感受。(小紅書影片)

丁子朗於影片中身穿白色背心，一邊化妝一邊訴說心聲。他直言在娛樂圈「其實我每天都會被拒絕的」，指這一行就是不斷「被挑選」：「被導演、製片、觀眾挑選，不是做得好就一定可以。」他更揭露行業殘酷的現實，指並非做得好就一定成功，更爆出金句：「因為 『Good is Basic』（做得好只是基本），因為還有千千萬萬個比我們做得更好的人。」

丁子朗於影片中身穿白色背心，一邊化妝一邊訴說心聲。(小紅書影片)

丁子朗於影片中身穿白色背心，一邊化妝一邊訴說心聲。(小紅書影片)

丁子朗憶述每次去試鏡時遇上巨大壓力而且競爭非常激烈：「排在我前後的全部都是185大帥哥，身材樣貌都在天花板的大美女。」他直言因此必須讓自己變得「更加的不可挑剔」。面對挫折，丁子朗選擇正面學習，將批評化為動力：「導演常會說我的普通話不好，那我就得努力的學普通話。說我的姿態不好，那我就努力去健身。」把這些拒絕視為「成長的養分」。

丁子朗憶述去每次去試鏡時巨大壓力而且競爭非常激烈。(ig@karl_ting)

正能量滿滿的丁子朗更用「導航」來比喻人生：「一條路堵了，肯定會有別的路可以走。就像導航一樣，走錯了，它不會責怪你，只會默默的為你挑選另外一條可以通往目的地的道路。」他以此鼓勵大家，就算被拒絕也沒關係，要相信自己，昂首大步走向更好的自己。

正能量滿滿的丁子朗更用「導航」來比喻人生。(ig@karl_ting)