試當真｜停運前最後直播爆內部溝通矛盾　游學修被Ellen公開對質

由游學修、許賢、蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」一直深受網民歡迎，告別作《墨魚遊戲2》收看流量高達350萬。「試當真」於昨晚（26日）正式停運，最後一夜的告別直播以「官方正式結局」為主題，直播中一眾成員盡訴心中情，卻意外爆出內部風波。在直播的尾聲，游學修與盧嘉誼（Ellen）因內部溝通問題及長期積怨而公開對質。

「試當真」由游學修、許賢、蘇致豪主理，過去一直深受網民歡迎。（IG圖片）

游學修為直播趕進度向Ellen開了玩笑一事道歉，雖然自己出發點是好的，但承認公司經常會因溝通及誤解產生矛盾，並表示：「我真的沒有心的」，並向所有同事致歉。Ellen情緒激動地表示最大的癥結是游學修經常在「公海」等公開場合或直播中評論同事，而同事本人卻是和觀眾一起透過直播才知道，這個做法缺乏基本尊重。

游學修為直播趕進度向Ellen開了玩笑一事道歉，並承認公司經常會因溝通及誤解產生矛盾。（直播畫面）

Ellen不滿游學修公開場合表達對同事的不滿，令她和其他同事感到難受。（直播畫面）

Ellen直言曾多次私下嘗試與游學修溝通，以曾試過發千字文訴心聲，但最終都未能獲得有效回應，更尤其不滿游學修在「白金像獎」等公開場合表達對同事的不滿，令她和其他同事感到難受：「你同我哋講點解我哋要咁對你，反而我先有呢個感覺囉，我自己覺得，我真係回顧返過去呢四年幾，我做過啲乜嘢，所謂反抗你呢？反抗公司？我真係諗唔到喎，即係可能我蠢啦，或者我善忘，我性格唔好或者點樣，我唔記得咗自己做咗啲壞事，我覺得如果你願意講，或者你.. 就算你係想鬧我，我覺得唔緊要，你咪講囉…」並哽咽表示不理解為何都到了頻道最後一天才能直接討論問題。

游學修聽完Ellen的感受後，隨即再次向所有同事道歉，承認自己在溝通及作為一個老闆「有些事情處理得不夠好」，並承諾日後會努力與大家解開不開心和不滿意的地方。今次在「告別直播」停運前一刻爆出內部風波，成員倪安慈（阿慈）為化解大家不好的情緒，就主動提議全員來一個「擁抱儀式」，並感性地說：「我覺得擁抱嘅力量係大過說話文字所有嘢。」最後大家亦有開心大合照結束最後一晚。