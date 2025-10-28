許紹雄逝世享年76歲　「歡喜哥」成永恆的追憶

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨安詳離世。

許紹雄逝世｜佘詩曼接受訪問爆喊 二人上契從Benz哥身上得到父愛

佘詩曼喺澳門工作後即趕抵醫院探望許紹雄。（葉志明 攝）

馮素波合十雙手。（葉志明 攝）

許紹雄逝世。（影片截圖）

許紹雄逝世｜童年係「高第街太子爺」 曾調皮兩度險送命

許紹雄的經典角色眾多，涵蓋不同時代和類型，包括《使徒行者》的「歡喜哥」、《新紮師妹》系列中的「方鍾Sir」、《暗戰》系列裡的「黃啟法」，以及《新紮師兄》中的「舅父冬」等。他的角色深入人心，演技精湛，即使多為配角，卻都成為了經典代表作，被譽為「綠葉王」。

許紹雄近年大幅減產，與家人移居新加坡享受半退休生活，Benz哥向來是圈中著名的「廿四孝老豆」，自愛女許惠菁（Charmaine）去年底嫁人後，他更榮升外父，全副心神放在家庭及愛女的事業上，Benz哥早年前後豪擲逾千萬資金支持女兒在新加坡創業，開設多間Cafe及烘焙店。

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

許紹雄帶女兒回廣州遊「許地」舊居。（小紅書截圖）

雖然在幕前常演綠葉，但Benz哥現實中卻是「隱形富豪」，家底顯赫。他早於多年前已在新加坡購入價值逾二千萬的四千呎獨立屋豪宅，生活富泰，Benz哥閒時才回港客串拍戲過足戲癮。

許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明攝）

許紹雄出生名門，小時候在廣州是高第街太子爺。（葉志明）