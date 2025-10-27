梁朝偉激罕拍片冧妻竟叫劉嘉玲收口　最擔心一怪癖曾險得罪舒淇

劉嘉玲近日參與內地綜藝節目《一路繁花2》，期間金雞影后何賽飛談生育問題，何賽飛指：「女人如果不生孩子，人生就是不完整的。」劉嘉玲則反對說：「不要這樣說，我不同意！」她冷笑回應：「我和偉仔選擇丁克40年，過得幸福自在，誰說非得傳宗接代才算圓滿？」更坦言：「像我就是不想生。」劉嘉玲與梁朝偉2008年在不丹舉行夢幻婚禮，結婚17年來二人膝下無兒，依然恩愛。日前梁朝偉激罕拍片為劉嘉玲打氣，提到最擔心劉嘉玲一個習慣。

梁朝偉、劉嘉玲。（IG/@carinalau1208）

梁朝偉日前自拍，他戴太陽眼鏡，打扮隨意。梁朝偉拍片說：「劉嘉玲很會照顧自己的，不用我擔心。我唯一害怕的就是，她住的地方不夠乾淨，因為她有潔癖，我怕她休息的不好。」

有人拍下現場片段，劉嘉玲聽到梁朝偉一番說話忍不住爆笑。她直言未想到節目組「請得動」梁朝偉拍片，她說：「基本上我要求他都不會講太多的，結果他還是講了，而且講的都很真心。」她感到很驚喜。其後劉嘉玲透露梁朝偉曾囑咐她：「不要亂講，慢三秒想一想，都是女孩子，顧一下別人的感受。」言語之間洋溢對劉嘉玲的關心！

不丹婚照。〈劉嘉玲微博照片〉

劉嘉玲同偉仔不時重訪不丹。（IG@carinalau1208）

梁朝偉的擔心不無道理。劉嘉玲出名有潔癖，曾險而因與好友舒淇鬧翻。據悉，舒淇曾有一次獲劉嘉玲邀請到家中作客，舒淇因誤用劉嘉玲馬桶，令劉嘉玲當場變臉，更請工人直接換掉馬桶，讓舒淇莫名其妙，聚會因而不歡而散。直到多年後劉嘉玲才向舒淇道歉，解釋因潔癖無法與他人共用馬桶，甚至如梁朝偉也不能使用她的馬桶。

梁朝偉拍片為劉嘉玲打氣，並透露最擔心劉嘉玲因潔癖而休息不好。（抖音）

梁朝偉、劉嘉玲。（陳順禎 攝）

劉嘉玲、梁朝偉和周潤發。（劉嘉玲@IG）

劉嘉玲post合照放閃。(ig圖片)

劉嘉玲最近參與錄製內地綜藝節目《一路繁花2》。（劉嘉玲微博圖片）