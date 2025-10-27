《開心鬼撞鬼》插曲袁潔瑩版本被抽起　黃百鳴爆幕後秘聞

【袁潔瑩/陳加玲/開心鬼放暑假/插曲雙版本】著名電影人黃百鳴早年出品過十分多經典又賣座的電影，1984年有一套《開心鬼》，其後又有《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，1986年亦有由張曼玉、袁潔瑩、陳加玲和黃百鳴主演的《開心鬼撞鬼》。劇情講述，黃百鳴陰差陽錯耽誤了張曼玉的投胎時間，而張曼玉憤而千方百計騷擾黃百鳴的生活。

黃百鳴邀請袁潔瑩和李麗珍同框出現《百鳴歌》YT節目。（截圖）

電影有主題曲《新的一天》，《快樂歌》和《一彎明月》兩首插曲。日前黃百鳴邀請了袁潔瑩和李麗珍同框出現在他的個人YouTube頻道《百鳴歌》之中，兩人亦直認當年有拗撬，但只屬一些小爭執。

電影播出，由袁潔瑩唱的插曲版本，並未有出現在音樂碟中。（截圖）

電影播出，由袁潔瑩唱的插曲版本，並未有出現在音樂碟中。（截圖）

在《開心鬼放暑假》戲中，就出現了一幕，黃百鳴和顧家輝坐在車上播歌，但黃百鳴就指張曼玉的聲線差。其實當時播的就正是由顧嘉煇作曲、黃百鳴填詞，袁潔瑩唱出的插曲《一彎明月》。不過，在其後發行的開心少女組大碟中，收錄的卻不是電影的原版，而是由另一演員陳加玲唱出的版本。黃百鳴爆因一事而臨時換袁潔瑩唱出電影版本。

少女時代的陳加玲。(劇照)

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。

黃百鳴說：「我哋搵顧家輝作曲，佢作咗曲之後好快畀我，我亦都好快填咗歌詞。我原意係交畀陳加玲唱，因為開心少女組入面佢係唱得比較好啲嘅一個。一個禮拜後，諗住第二日叫佢錄音，喺片場見到陳加玲我就問：『隻歌唱成點？』點知佢答我：『我仲未睇。』我就呆一呆，心諗，聽日錄音，你仲未睇？咁我又唔會發脾氣，於是我就拉你埋一面，將個歌詞交畀你。」袁潔瑩也笑言，當年只有一天熟習歌詞，難度相當大。黃百鳴也表示，後來唱片推出，也因為黃百鳴已答應了由陳加玲唱插曲，所以唱片就收錄了陳加玲的版本，而非袁潔瑩的版本。