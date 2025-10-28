錦月令劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《錦月令》陸劇有李飛飛、邪叔、張義新作為編劇，喜子為執導，由哈妮克孜、黃俊捷領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。哈妮克孜憑《國風美少年》表演爆紅，今次搭檔哈妮克孜，帶來愛情喜劇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

锦月令官方微博@Weibo

《錦月令》電視劇情大綱

來自特務機構的雪衣衛首領鳳作人（哈妮克孜 飾）奉嘉帝旨令，潛入定遠侯府追尋前朝太子，想趕盡殺絕。鳳作人喬裝為定遠侯府內的溫婉小媽，與隱藏真實身份、假裝愚鈍的薛和煦（黃俊捷 飾）不打不相識，兩人初時保持對立，彼此試探、設局，卻在針鋒相對中萌生感情。隨著相處日子越長，他們發現嘉帝背後正在佈局更大的陰謀，而全個侯府的人皆披著虛假的面具。一場牽動家族存亡與朝堂權勢的漩渦即將掀起，鳳作人在忠誠與真相之間掙扎，最終與薛和煦合作，聯手協力揭露嘉帝背後的大陰謀。

《錦月令》播出時間｜最新追劇日曆

《錦月令》電視劇幾時播? 《錦月令》一共有24集，由騰訊視頻播放，10月28日起，會員首周二三四中午12點更新2集，首更6集，周五起每日更新1集，svip每日搶先看。11月4日起，非會員每日更新1集，首更2集。

锦月令官方微博@Weibo

《錦月令》演員

哈妮克孜 飾 鳳作人

雪衣衛首領，既會揮劍動武，為了執行嘉帝任務，又會偽裝成侯府溫柔小媽

锦月令官方微博@Weibo

黃俊捷 飾 薛和煦

表面上是少爺，其實是前朝太子，喜歡了鳳作人

锦月令官方微博@Weibo

嚴子賢 飾 谷仟夫

锦月令官方微博@Weibo

王名揚 飾 薛有壽