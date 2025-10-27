陳苡臻指試當真執得好　見蘇致豪喊住講「好愛先會咁複雜」就理解

由游學修、許賢、蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」一直深受網民歡迎，但半年前已預告昨晚（26日）正式停運，最後一夜的告別直播以「官方正式結局」為主題，直播中一眾成員盡訴心中情。儘管觀眾不捨，但睇完直播似乎就會明白，結業或許是對飽受壓力的眾人最好的決定。

三位都是第一次做老闆，經驗不足、處理有時未夠成熟也是絕對可以理解，除了編劇兼導演Ellen公開對質的一番話，反映出內部溝通有矛盾外，從豪哥的痛哭自白也知道他壓力不少。

飲大兩杯的豪哥情緒到來，全程閉眼講感受，他先多謝兩位拍檔，又說：「我覺得你哋兩個係好需要多謝嘅，係真係嘅，但係因為你哋個野心係比較大啲，你哋……願意承擔嘅嘢多啲，但係我……我決定得好清楚，我想要自由多啲，我需要自由，冇自由我搞唔掂。」他透露自己在執笠前兩個月倉卒地請了假，解釋自己頂唔順，更痛哭表示：「太複雜，太複雜，世界太複雜，同事們太複雜，唔知點解會咁複雜，明明個live好明顯見到，一定係好愛先至會咁複雜，然後唔知點解個愛會變成咗單單打打、憎恨，但係又會愛返，我處理唔到，我處理唔到。我好貿貿然咁就請咗假，開始傾執笠，然後好掙扎啦大家，但係阿修講咗句就係，諗吓Instinct係咪其實真係執咗好啲？大家都覺得係，咁所以就有咗呢個決定。」

他深深嘆了一口氣，並謂：「呼～好多謝咁多位同事，咁『飛哩啡呢』我已經唔敢擘大眼睇大家，我覺得都冇笑話講，差唔多起歌，我自己就憑歌寄意，希望我仲記得啲歌詞！」聲稱要「追原Key」的豪哥，就含淚唱出早前在《試當真白金像獎》唱過的飲歌《我的快樂時代》：「毫無代價唱最幸福的歌…願我可～」而除了這段聲淚俱下的自白，他在過去的訪問中，已曾透露在2023年已想過執笠，自己根本連想輕鬆都輕鬆不了。

當人少少，「家庭式管理」或許湊效，隨著規模愈來愈大，很難再這樣營運，而老闆游學修在毛記電視「國家級高峰會」中就分享過做老闆的難處，搞YouTube跟開餐廳或普通一間辦公室不同，「通常返工好憎聽呢句嘢，但係就係我覺得係佢係一家人嚟嘅，佢點都有一家人嘅成份喺度，多與少嘅啫。佢more than同事嘅關係之下，你唔能夠好似重組一間公司，或者我哋有問題就解僱一啲人，或者我哋掉咗啲舊嘢，或者我哋點樣生一啲新嘅嘢，其實唔係咁簡單，佢始終已經係一Team人，嗰Team人去處理一啲嘢嘅話，有啲嘢我行到去嗰一步，我就覺得自己經驗又好，或者文化，或者乜嘢我覺得我解決唔到。」

他直認五年來一直做不好的，就是公司冇規矩，人少可以冇規矩，當人多開始想訂規矩，通常都是不愉快收場。加上員工做創作為主，性格都會比較「藝術家」，不在乎觀看次數，只希望做出自己心目中的作品，游學修曾言：「我嗰邊多藝術家，就算佢出到嚟網民嗰邊，佢唔達標，佢唔care。原來view數唔得、like數唔得，唔care。」

其餘的試當真幕後亦在「執笠紀錄片」中坦誠分享自己的感受，如導演吳兆麟（Nero）就覺得這裡似上莊多於開公司，L.d發曾說：「我覺得係試當真做嘢係越嚟越唔開心嘅，我覺得好悶，當然大家都開心過。（開心嗰時同後來有咩唔同？）有咩唔同？呀……好似大家都開始有種唔想返嚟嘅感覺。」他認為試當真一周年時關係最緊密、氣氛最融洽，就算校花校草時期都仍然很密切，但後期就開始疏離。他說：「因為我自己係一個敏感嘅人，我自己冇咩唔開心、冇咩唔滿意，我係感受到身邊嘅人唔開心，咁我就唔開心。」

至於攝影師火柴也直指公司好混亂，為了不要令最後反面收場，自己都想公司執笠：「好X混亂呀呢度！管理啦，啲嘢又執得混亂，系統超混亂，係咪搞唔到？未必，要將佢變成井井有條嘅話，要花幾多力氣、時間、心神同埋花幾多友誼呢？我發覺個犧牲太大，其實佢哋就係唔想大家日後會有嗌霎，我覺得佢哋用緊公司嘅流量、名利去換返友誼。」負責總結試當真最後直播的他，眼看Ellen與游學修如此坦蕩蕩，他亦道出了試當真的問題癥結，形容自己如公司潤滑劑，總在協調彼此的磨擦，「有時諗，試當真點解要完結，有時有啲嘢可以私底下解決，但多咗觀眾的話，好多嘢好難解釋，五年間好多事發生，講錯咗好多嘢，傷害咗好多同事，已經造成咗，除多謝觀眾支持，仲有執咗笠之後，作品完，我哋旅程同埋關係上解決嘅嘢仲未完，所以我想觀眾俾呢個空間我哋試當真，去解決5年積落嚟未解決嘅嘢。」講完之後，他哽咽唱出陳奕迅《最後派對》︰「活得精彩結尾 切勿流眼淚 來讓我詩歌班裡 悄然沉睡 這是自然程序 開心的派對 散後無法聚 我於燭光裡 祝福一句句 ～」

而創作出《墨魚遊戲》系列的試玩毛導演Casper坦言，製作《墨》期間出現手震、麻痹、發冷等症狀，有一兩次甚至覺得自己快要猝死，症狀在拍完《墨》半個月仍揮之不去，壓力大得把他整個人榨乾。他指：「佢哋話如果電視台拍過咁大型嘅project，至少五個導演，每人負責一個project，之後仲有個監製睇成件事，一個人冇可能拍到。到後尾就發現『係呀，原來冇人會咁樣拍嘢』，我都太苛刻，可能一直以來太苛刻，試當真真係黐X線，真係證明到啲冇可能做到嘅嘢係有可能做到，但係就會chur乾你。」

Casper引用電影《8號出口》的對白「見到異像你就要返轉頭」，他落淚表示：「見到異像你就要返轉頭，好多人就就係困咗喺嗰度呀嘛，我嘅異像就係剪片，但我不斷循環咗好多年，喺呢度五年啦，之前十年啦，所以嗰套戲就係話俾你知，見到異象就要轉頭走，唔好再行呢條路！我希望我一世都唔會剪片，由呢一刻開始，我希望我一世都唔使剪片，剪埋呢個遊戲之後……」從他說話的語氣、表情，明顯感受到他承受住巨大壓力，令人心酸。

早前游學修女朋友陳苡臻（Jessica）在《試當真白金像獎》上發表感言：「結束對佢（游學修）嚟講都係一個relieve、一個解脫，所以容許我講一句，執得好！多謝！」外人聽到或覺得很驚訝，但作為游學修身邊最親密的人，相信是眼見男友承受住不足為外人道的壓力，才會寧願他把一手創立的公司關閉，換回精神和身體健康。而看完眾人的「執笠感受」後，相信會更明白為何Jessica會說「執得好」。