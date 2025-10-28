鄭杞瑤Kylie C.英語受訪超流利　識七種語言卻嘆香港人只著眼身材

鄭杞瑤（Kylie C.）有「足球女神」之稱，她憑著傲人身材成功彈起，不止做足球節目主持，更踩過界做歌手。近日她接受外籍YouTuber Rahil Khan街訪，全程以英語對答，且非常流利！Kylie先用英文簡介自己的職業，當對方問她有沒有什麼爭議事件，Kylie C.便說：「in Hong Kong especially, people focus on woman's body, they have like a lot of opinion about how do you have to wear your clothes, are we like being too exposed and something like, I think that really hurts me a lot. Like few years back then when I first started working in this industry, cause people will focus on your figure and stuff…（在香港，人們特別關注女性的身體，他們對你的衣著有很多意見，我們是不是太暴露了，我覺得那真的傷害了我很多。像幾年前，當我剛開始在這個行業工作時，因為人們會關注你的身材……）」她認為此風氣在香港尤其嚴重。

鄭杞瑤（Kylie C.）有「足球女神」之稱，她憑著傲人身材成功彈起，不止做足球節目主持，更踩過界做歌手。（IG@ckykylie）

Kylie先用英文簡介自己的職業（IG@ rahilzkhan）

當對方問她有沒有什麼爭議事件，Kylie直言：「在香港，人們特別關注女性的身體，他們對你的衣著有很多意見，我們是不是太暴露了，我覺得那真的傷害了我很多。」（IG@ rahilzkhan）

Kylie認為香港人普遍只關心身材。（IG@ rahilzkhan）

之後被問起人生中的瘋狂經歷，Kylie C.指自己有一天醒來就發現自己左耳失聰了，懷疑跟接種疫苗有關。片段中Kylie C.的英語能力令人驚艷，原來她過往於英國白禮頓修適士大學修讀犯罪學學位課程，除了廣東話、英文、國語外，她曾表示自己精通西班牙文，兼略懂韓文、日文和德文，換句話說她至少識得七種語言！如她本人所講，外界總是先關注其身材，不過Kylie C.曾坦言希望大家留意其內涵，不知道這條片能否讓大家見到她的另一面？。

片段中Kylie C.的英語能力令人驚艷，原來她過往於英國白禮頓修適士大學修讀犯罪學學位課程。（IG@ckykylie）

除了廣東話、英文、國語外，她曾表示自己精通西班牙文，兼略懂韓文、日文和德文，換句話說她至少識得七種語言！（IG@ckykylie）

外界總是先關注其身材，不過Kylie C.曾坦言希望大家留意其內涵。（IG@ckykylie）