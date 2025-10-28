袁文傑餵未足月貓隻手法惹爭議 ：細心嘅網民一睇就知唔係我餵

袁文傑早前在社交平台分享了一段初生小貓咪的影片，以「8天大小貓BB和我」為題，發文表示：「生命有時候很脆弱，但想要生存的力量卻很大，小貓BB其實是早產了，所以不能有任何一刻掉以輕心 ＃領養代替購買＃愛護動物一生一世 #小奶喵」，成為了新手奶爸。不少網民看到的影片後大感震驚，直指他餵初生貓咪飲奶的方法有問題，擔心貓B安全。

袁文傑昨日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

袁文傑昨日（27/10）現身將軍澳電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》之「Happy Halloween」宣傳造勢活動。袁文傑接受《香港01》訪問時表示：「其實細心嘅網民一睇就知唔係我餵，一定係睇得出，但點都好，我覺得唔需要解釋太多，因為我解釋完佢哋又會有嘢講。而我只係想表達又有小生命獲救。」

袁文傑不時探訪拯救寵物義工團隊。（葉志明攝）

袁文傑續說：「我想表達義工們個份精神，毫無報酬，甚至乎佢哋去拯救呢啲小動物嘅時候都會有危險，而佢哋仍然堅持咁樣去做，我係想表揚佢哋呢一份冇無私奉獻嘅愛，我一直而來我嘅心態都係咁。同埋我係未餵過未足月嘅貓，我係冇呢方面嘅技巧同經驗，我只能睇住佢哋餵，無論點都好，只要知道大家個心出發點係乜就夠。」