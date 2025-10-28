滕麗名老公被轟迫員工開OT冇補水　霸氣反擊：佢哋可以選擇唔做

滕麗名昨日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

滕麗名老公朱建崑（Matthew），早前遭網民在threads上發文砲轟指其作為Canon香港總監，卻強迫下屬OT冇補水，又指「Canon 文化培養社畜。你哋嘅『唔浪費時間』，根本係浪費緊員工嘅生活、健康、家庭。打工唔係賣命呀！」「員工唔可以愛回家，得佢老婆可以愛回家」，帖文引起廣泛關注。

滕麗名昨日（27/10）現身將軍澳電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》之「Happy Halloween」宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實佢哋點講都唔會影響到我老公，同埋通常聽到有人攻擊我屋企人我係會有啲嬲，但諗諗吓我又戥我老公無奈，反而佢都會叫我冷靜。」

滕麗名不滿網民攻擊其家人。

滕麗名續說：「其實寫我自己係有嘢，但傷害到身邊人就一定會嬲，講真間公司又唔係佢，同埋佢都有同同事一齊，佢唔係抌低你哋，然後就走咗去。我明白每人有發洩渠道，有人鍾意做運動，有人鍾意玩遊戲。（網民話打工唔係賣命！）咁佢可以選擇唔做嘅，同埋我成日都喺TVB 度開OT，你問我哋公司嘅同事，佢哋成日都開OT。（咁你有冇補水？）我都冇補水⋯⋯」

