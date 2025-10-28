全民造星6｜1號林湕祐同呢對夫婦有關係　花姐：點解唔參加隔離台

ViuTV選秀節目《全民造星VI》由昨日（27日）開始播出第一集，99位參賽者清一色男生，在舞台上展示自我，還會經過多輪的比賽來盡展所長。昨日一集先播出一些節目的花絮，卻驚爆有一位參賽者與幕後工作人員有關係，並由幕後工作人員大力推薦？

今輯《全民造星VI》再次請到黃慧君（花姐）擔任「總顧問」一職，第一集花姐就已經大發脾氣，還要對著幕後人員。原來是在看99位參賽者表現時，第一位出場的是林湕祐（Jay Lam），立即被花姐踢爆與工作人員有關係，工作人員即耍手擰頭表示「唔關事」，花姐更怒氣沖沖的問：「你同佢咩關係？點解要迫我哋見你啊？」

花姐毫不客氣的問林湕祐：「你同伍仲衡有咩關係？」林湕祐笑指與伍仲衡沒有關係，花姐傻眼的繼續問：「咁點解佢老婆叫我哋見你嘅？」最後林湕祐都坦白了與伍仲衡老婆的關係：「我屋企人同佢識。」但花姐沒想過就此放過他：「既然識伍仲衡，點解唔參加隔離台（TVB）呢？」

但其實伍仲衡早已經與TVB沒關係，去年12月，伍仲衡因為與TVB同時「睇中」《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽的冠軍洪心怡，並搶先與其簽約。有指此舉得罪了TVB，所以被終止合作，亦被TVB從此封殺，之前錄影了的節目《中年好聲音》出鏡畫面亦被剪掉。

伍仲衡第一次聽到洪心怡唱歌，已大讚：「簽得呀呢個！有樣，靚女，把聲有辨識度！」（TVB）