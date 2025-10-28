陳茵媺獨力帶三子女遊大阪探索陌生城市　遇突發情況令陳豪極擔心

現年44歲的陳茵媺與大她10年的老公陳豪於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，毅然放下如日方中的演藝事業，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳茵媺不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。

陳豪與陳茵媺一家。(ig@aimeechan_official)

每年暑假，陳茵媺都會帶住三名寶貝仔女去一個長途旅行，很多時都會帶他們返她的老家加拿大遊玩。近日陳茵媺就帶仔女去了日本的大阪旅遊，挑戰新的地方。陳茵媺日前於她的IG分享了今趟旅程的經歷，發交寫道：「#大阪落地啦！🎌 第一次獨自帶著三個孩子探索陌生的城市－緊張又有點迷路，但最後還是找到了路！💪🏻🦸🏻‍♀️ 不得不使出我的 #超級媽媽 超級能力！ 😂 @moses_chan_ 一直打電話（沒錯，他很擔心！😅），不過親愛的別擔心 —— 我們現在一切都好！😘 準備開啟我們 #fab4 大阪之旅！✨🇯🇵 真希望你也在這裡！💕」陳茵媺真的是個超級媽咪，一眾網民都紛紛大讚她好叻，把孩子照顧得好好，難得深得陳豪寵愛。

陳茵媺一拖三遊大阪。(IG圖片)

