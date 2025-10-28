許紹雄逝世｜初出道拍戲被外籍警官睇中　高薪利誘當差後來極恐怖

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄一生拍過不少經典作品，初出道曾入讀無綫第一期藝員訓練班，當時原來有機會轉投警察行業。

許紹雄逝世｜佘詩曼接受訪問爆喊 二人上契從Benz哥身上得到父愛

許紹雄做過唔少警察角色。（網上圖片）

許紹雄做過唔少警察角色。（網上圖片）

許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。（葉志明攝）

許紹雄逝世｜童年係「高第街太子爺」 曾調皮兩度險送命

許紹雄曾被高薪利誘，幸好最後都頂得住。他曾接受《香港01》專訪時表示當年剛訓練班畢業，月薪500蚊10個騷，「爆騷」馬上給錢，「那時候我每個月都出雙糧，因為單只是《歡樂今宵》每星期3日，一個月都12個騷，所以每個月都Over。」而同時，許紹雄與梁天、陳振華和吳殷志等5人，被選中參演與香港警察合拍的劇集《歧途》飾演CID，這也是他正式入行後首套劇集。

許紹雄剛訓練班畢業，被選中參演與香港警察合拍的劇集《歧途》飾演CID。《最佳拍檔》截圖）

許紹雄說他那時被劇集的跟場外籍警官看中，更「邀請」他加入警隊：「我很記得那個跟場的外籍警官叫Mr English，他問我幾錢人工，我說500元，over就再計，他就說不如你不要做演員，來做CID，月薪有3000多元，不用你做軍裝警，一來就做CID，那時未有廉政公署，總之阿頭喜歡你就做什麼都行，他說我樣子像CID，問我沒興趣。翌日另一個沙展又捉住我說：『你傻㗎？老世睇起你喎，你第日有得一路升上去。』後來廉政公署成立後，我聽聞那個外籍警官都吞槍死了。如果我當時當了差，以那陣子的環境，要不『著草』，要不坐牢。聽聞那時你不貪都好，總之你的Locker就會有錢。」

許紹雄憶述當時被被劇集的跟場外籍警官「邀請」跳槽當差。（《最佳拍檔》截圖）