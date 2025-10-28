鍾麗緹獲封「最美美人魚」成經典　金黃色魚尾重達85斤拍足6個鐘

現年55歲的鍾麗緹（Christy）曾拍過不少電影作品，其中在1994年上映的《第六感奇緣之人魚傳說》飾演美人魚小美的她，至今仍令觀眾印象深刻，令她有「最美美人魚」的封號。近日，她就在內地綜藝節目回憶起當年拍攝該電影點滴時，自爆在鏡頭前顯得唯美的美人魚畫面，原來需時要拍攝6個小時，相當之不容易。

鍾麗緹在 90年代拍過不少港產片。（鍾麗緹微博圖片）

有看《人魚傳說》的觀眾們都知道，在戲中鍾麗緹飾演的人魚小美，在大海中出現拯救遇溺的阿志（鄭伊健 飾），她在水中以優美的姿態游動，一條金黃色的人魚尾巴相當搶眼，最後親吻着對方救他上岸，整個畫面相當唯美。

鍾麗緹的美人魚造型太經典。（網上圖片）

在電影中與鄭伊健發展一段奇幻愛情。（影片截圖）

然而，還有一幕他們在游泳池中嬉水，鍾麗緹在水中化身美人魚圍着鄭伊健旋轉，再配着慢鏡頭拍攝，盡現奇幻愛情的甜蜜感。但原來不講不知道，當時她所穿套的美人魚尾巴是相當之重的，而且需要多人協助下，才能順利進行拍攝，她在節目中表示：「我那個時候我的尾巴是85斤，然後6個人抬着我，然後放在我的游泳池，那游泳池我拍6個小時。」一幕游泳池嬉水鏡頭拍足6個小時，相當不容易，雖然拍攝辛苦，但卻換來令人難忘的代表作，相信辛苦也是值得的。

畫面相當唯美。（影片截圖）