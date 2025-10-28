許紹雄逝世｜香港腎癌個案激增4個徵狀要小心留意　5大預防方法

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 (28日) 病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨2:30安詳離世。據消息指，許紹雄入院是因腎癌突然擴散，病情急轉直下，急性昏迷。

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 (28日) 病逝。(資料圖片)

許紹雄的家人透過好朋友黎芷珊向外界發放許紹雄離世消息，黎芷珊指許紹雄於今日凌晨2:30安詳離世，他離世是因為癌症引發到身體多個機能衰竭。許紹雄離世時有好多家人與好朋友陪伴在他的身旁，他在家人朋友陪伴之下離開。許紹雄的家人都好多謝朋友連日來的關心，有好多朋友來到醫院探望，亦都有好多朋友不在香港都有打電話來問候，所以他的家人非常多謝大家的關心，並將會為許紹雄處理後事，關於後事遲些便會向外界公布。

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 (28日) 病逝。（8號電影院 - HK Movie@Youtube）

腎癌，被稱為「隱形的殺手」，早期病徵極不明顯，不少患者確診時已屆中晚期。近年，香港的腎癌個案有顯著上升趨勢，情況令人關注。根據本港機構數據顯示，腎癌發病率在過去十年飆升近47%，成為增長最快的癌症之一。本文將為讀者深入剖析腎癌在香港的最新數據、高危成因、預防貼士，助你全面掌握腎癌的關鍵資訊。

要了解腎癌的威脅性，必須正視本地數據。根據醫院管理局（醫管局）轄下的「香港癌症資料統計中心」最新及過往數據顯示：

1. 個案數字：2021年，本港「腎及其他泌尿器官（膀胱除外）」的新症個案高達 921宗，同年導致 243宗 死亡個案。

2. 男性高危：腎癌「重男輕女」。在2022年的數據中，腎癌位列香港男性十大常見癌症的第7位，當年男性新症佔 562宗。

3. 發病率激增：綜合資料顯示，本港腎癌發病率在近10年間大幅上升約47%。醫學界分析相信，這與港人肥胖比率上升及吸煙等生活習慣息息相關。

4. 發病年齡：腎癌較常見於50至75歲的人士。

圖為醫管局大樓。（資料圖片）

腎癌（最常見一類為腎細胞癌）的確切成因尚待全面研究，但多項風險因素已獲醫學界確認。若你符合以下條件，便需加倍留神：

吸煙： 吸煙者的風險比非吸煙者高出約一倍。煙草中的有害化學物質經血液過濾到腎臟，長期積累可引致細胞病變。

肥胖：體重超標或肥胖是腎癌的關鍵風險因素之一。過多脂肪組織可能引致荷爾蒙失調及慢性發炎，增加患癌風險。

高血壓：長期高血壓患者，無論是否服藥控制，其患腎癌的風險均較高。

家族病史：約有5%的腎癌與遺傳有關。如直系親屬曾患腎癌，個人的患病風險會相應提高。

長期洗腎：接受長期透析治療（洗腎）的腎衰竭病人，其腎臟出現囊腫及癌變的機會亦較高。

吸煙者的風險比非吸煙者高出約一倍。。（示意圖／Unsplash圖片）

早期徵狀難察覺 留意「無痛血尿」警號

腎癌最棘手之處在於早期幾乎「零病徵」。腎臟位於後腹腔深處，早期腫瘤不易被察覺。許多患者是在接受身體檢查（如超聲波）時偶然發現。

不過，當腫瘤增大，仍可能出現以下典型及非典型徵狀：

1. 血尿（最關鍵）：尤其需注意「無痛性血尿」，即小便帶血但沒有痛感。

2. 腰背疼痛：腫瘤壓迫引致單側腰部或背部持續鈍痛。

3. 腹部腫塊：在腹部觸摸到硬塊（通常已屆中晚期）。

4. 全身性徵狀： 不明原因的體重顯著下降、食慾不振、持續發燒及極度疲倦。

腎癌最棘手之處在於早期幾乎「零病徵」。（視覺中國）

面對來勢洶洶的腎癌，預防是最佳策略。市民應從日常生活入手，降低風險：

立即戒煙：戒煙是預防腎癌最有效的方法。

控制體重：保持健康體重（BMI），奉行「多菜少肉」、低脂、低鹽的均衡飲食，減少進食加工食品。

控制「三高」：積極監控及治療高血壓、高血脂及高血糖。

多喝清水：充足水分有助稀釋尿液中的毒素，減輕腎臟負擔。

定期體檢：特別是高危人士（如吸煙、肥胖、有家族病史者），應定期進行腹部超聲波等檢查，爭取早期發現。

腎癌治療方案一覽：手術仍是根治關鍵

若不幸確診腎癌，亦毋須過分恐慌。近年腎癌治療發展迅速，存活率大有改善。根據香港機構引述的數據，早期腎癌（第一期）的5年存活率可高達93%。