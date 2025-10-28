許紹雄逝世｜飛多地工作無停過現疲態　一原因辛苦也不敢早退休

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 (28日) 病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨2:30安詳離世。由於許紹雄走得突然，令外界太感震驚和不捨。許紹雄生前一直活躍於演藝圈，去年就拍下了多部影視作品，他亦一直有跟他的女兒許惠菁拍片上載到YouTube，完全不會察覺到許紹雄患有重病。

許紹雄於今年中秋與女兒及老友一起慶祝。(ig圖片)

許紹雄不時與女兒一起拍片。(影片截圖)

許紹雄一直十分努力工作，近年他離巢北上發展，除了拍戲還參加綜藝節目，又經常出埠，可說是全個亞洲四圍走。許紹雄近年的工作可以說是沒有停過。不少人都指以許紹雄的家底，他根本不需要這樣操勞。不過許紹雄就曾在兩年前公開表示自己沒有考慮過退休，揚言「我都未死退咩休啫」，又指自己見過不少前輩，因為退休反而更早離世，但他就認同不要安排工作至密密麻麻，令自己不要那麼辛苦。他還說道：「唔想死嘅就唔好咁快退休，同埋如果仲有未還嘅債，咪要繼續做囉」。許紹雄去年曾經拍片表示：「冇人會問你辛唔辛苦，但總會有人問你，賺咗幾多錢呀。唉，生活就係咁，人哋只係會睇結果，個過程只有你一個人自己知。」

新紮師妹截圖（8號電影院 - HK Movie@Youtube）

《我愛九龍城》劇照