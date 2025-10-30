47歲影帝號召力不再新戲票房慘淡　疑受網紅前女友拖累事業

現年47歲的黃曉明過去被標籤「演技油膩」，但近年屢次挑戰顛覆自身形象的角色，演技提升不少，令觀眾們刮目相看。然而，近日推出新作《陽光俱樂部》的他，電影票房卻相當慘淡，截止上映第四天累計票房收不足500萬人民幣，被指號召力已不及從前了。

《陽光俱樂部》近日上映，但票房欠佳。（《陽光俱樂部》微博圖片）

近年在角色上追求突破的黃曉明，在《陽光俱樂部》中飾演一位40歲但心智有問題的「大小孩」，而為了該角色他主動增肥30斤，身材圓滾滾的，而且還不介意扮醜，為了突出人設還在說對白時，故意說得不清，眼神純粹天真，一舉一動將「無知」、「懵懂」的感覺發揮得淋漓盡致，非常有感染力。

他在近來宣傳電影時就表示:「我希望觀眾進來，第一眼就能夠覺得他是吳優，不是黃曉明。我就要做一些外型上的改變，那很有可能我胖了就回不來了，甚至這一胖有可能就是糖尿病，甚麼東西就都上來了，所以要鼓足很大的勇氣，才能去做這件事情，但是我想要，這個慾望和想法，要遠遠超過我對自己的那些玻璃心和保護，我願意去付出，去突破，去增肥，因為這種角色對於演員來說，是要毁自己的形象的。」而他更因該角色已奪得「第26屆上海國際電影節金爵獎」最佳男主角，演技備受肯定。

黃曉明為角色增肥30斤。（影片截圖）

黃曉明在電影中演技備受肯定。（影片截圖）

雖然，在電影中黃曉明的演技受到肯定，但始終帶不起票房，電影上映第四日累計票房收不足500萬人民幣，而有傳該電影製作成本用了1800萬人民幣，估計最終票房收不足千萬人民幣，難以回本。

票房截止目前為止收不足500萬人民幣。（網上圖片）

而有網民指電影票房差與黃曉明演技沒有太大關係，可能與現時經濟不太好有關，民眾都少了許多娛樂活動，再加上該電影題材缺乏共鳴，吸引力不太高，所以令到觀眾缺乏興趣。而另有網民指可能與前女友葉珂有關，因為他在與對方一起時，她屢屢在直播中頻頻失言，最終令黃曉明公開鞠躬道歉，令網民覺得他眼光很差，最終會拖累自己。

黃曉明近年屢屢挑戰顛覆自身形象的角色。（《陽光俱樂部》微博圖片）

黃曉明將「大小孩」的純粹演得淋漓盡致。（《陽光俱樂部》微博圖片）

黃曉明認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）