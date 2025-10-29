四料港姐冠軍大仔25歲生日　名校畢業任職投行曾奪舉重比賽亞軍

1997年港姐冠軍翁嘉穗與富商鄔友正結婚26年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），大仔Jason前年在英國碩士畢業後留在當地工作。日前Jason迎來25歲生日，雖然翁嘉穗未能陪伴兒子慶生，但就在社交平台分享了多張與囝囝的溫馨合照，並以英文寫道：「祝我超棒的寶貝25歲生日快樂！四分之一個世紀過去了，看着你成長為如今如此出色的人，這真是一段不可思議的旅程。你的善良、歡笑和毅力每天都激勵着我。我為你所取得的一切成就感到無比驕傲，也更期待未來的冒險。祝你擁有更多的夢想、更多的回憶和無盡的幸福。永遠愛你！」

參加畫展。（IG@kashuivirginia）

珠寶展。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與老公鄔友正好恩愛。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。（IG@kashuivirginia）

一家人共度聖誕。（IG@kashuivirginia）

25歲生日！（IG截圖）

據知翁嘉穗的大仔Jason於2018年9月到海外留學，當時她透露有四間著名學府頒發獎學金給兒子，Jason最後選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，倫敦商學院（簡稱LBS）是全球著名的商學院之一。Jason現時在倫敦一間投行從事收購與合併工作，月入約9萬元，計劃將來接管家族生意。

溫馨。（IG截圖）

翁嘉穗出席大仔畢業禮。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與鄔友正育有兩子。（IG@kashuivirginia）

除了是學霸之外，Jason亦是運動健將，他早於16歲已參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，奪得青年組冠軍，蹲舉、臥推舉及硬舉更打破三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，一舉成名！2018年翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上刷新兩項世界紀錄，為港爭光。今年7月Jason在英國參加國家級舉重比賽，全家總動員到場支持，最後他更破紀錄奪得全場總亞軍！

全家總動員到場支持。（IG@kashuivirginia）

全家總動員到場支持。（IG@kashuivirginia）

原來Jason係舉重運動員。（IG圖片）

曾刷新世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）

更破過香港舉重紀錄！（IG圖片）