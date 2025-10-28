「試當真」爆疑似非禮女成員風波　Yanny被男同事拍心口開腔力撐

由游學修、許賢、蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」，於本月26日正式停運。最後一夜台前幕後均現身告別直播，以「官方正式結局」為主題，一眾成員在鏡頭前與觀眾盡訴心中情。可是直播結束後竟風波不斷，繼游學修與編劇盧嘉誼（Ellen）因內部溝通問題及長期積怨而公開對質，引起迴響後，日前又爆出疑似非禮風波，當事人Yanny（陳穎欣）親開腔回應，力撐成員好友。

試當真直播片段中，一眾成員興高采烈地跳起，以愉快心情為頻道畫下句號。期間成員Yanny站在右手邊，由於場面擠逼，成員均身貼身互相擁抱躍起。一名站在Yanny身後的男性成員左手放在Yanny身旁，待眾人稍停之時，該男性成員突然用左手拍了一下Yanny上半身，其後縮手退後。

有網民於Threads上載該段直播片段，代Yanny發聲：「我有冇睇錯，最尾個幾秒 Yanny後面個阿叔拍佢心口？」有見事件開始蔓延，Yanny在帖文下留言，解釋該男性成員與她關係友好，而當日情況混亂，有少許碰撞不足為奇。她指曾經歷過類似事件，明白大家想保護她的心意。Yanny回應如下：「大家先唔好鬧交…首先我好開心見到社會上有人會因為想保護女性，以關心佢哋嘅角度，為佢哋發聲。的確唔係每位當事人都有勇氣同可以好冷靜咁處理到呢啲事。我小時候曾經都發生過，唔開心咗好耐。所以以後，我每次見到呢啲事情，我都會為他人挺身而出，所以我係絕對明白你哋嘅心意 不過尋日嘅情況係相當混亂，大家都相當興奮，所以有少許碰撞都唔出奇。而我同該同事嘅關係亦都係友好，我絕對相信佢冇做出你哋所擔心嘅行為。所以大家唔使擔心。」

