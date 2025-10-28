許紹雄逝世｜楊千嬅發文永遠懷念方中Sir　2月合體教寫「楊千FA」

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日（28日）淩晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。曾與其合作拍攝電影《新紮師妹》的楊千嬅亦有發文哀悼：「很不捨很難過沒想到年頭一聚便是最後，很感恩和幸運在演藝路上的起點遇上你，對後輩無私的幫忙和照顧，每當工作上遇上疲累時，會幽默風趣地送上鼓勵和支持，甚至在我成為母親時，你和太太也會分享作為父母的經驗，永遠記得那份安心和溫暖，永遠懷念方鐘Sir，願你在另一邊廂，再沒有病苦繼續瀟灑自在，娟。」

許紹雄曾教人寫「Sir」字，今次就教楊千嬅寫「楊千FA」，當中「楊」同「千」就不變，而「FA」就保留女字邊及草花頭，最後許紹雄真的寫出「FA」字，令楊千嬅即時爆笑，大讚毫無違和感！最後許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）更送上驚喜，為2月生日的楊千嬅送上親手炮製的蛋糕，並將蛋糕命名為「少女的提子」，令楊千嬅再度爆笑！事緣早前衛蘭以《聲生不息》嘉賓身份，到廣州探千嬅班，衛蘭在台上表示會跟楊千嬅合唱一首經典歌，但就將《少女的祈禱》講錯做《少女的孩子》，楊千嬅再聽錯以為她說的是《少女的提子》，場面搞笑！

