黃心穎泥鯭結婚兩周年曬住家菜　手執棉花慶「棉婚」：簡簡單單

黃心穎2023年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，正式成為黎太，婚後不時放閃，大曬兩公婆周遊列國的照片。昨日（27日）她在社交網分享結婚兩周年的喜悅，由於結婚兩周年又叫「棉婚」，於是她上載了一張夫妻手執棉花的合照，寫下：「簡簡單單，以棉花作點綴！」

黃心穎2023年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，正式成為黎太。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎婚後不時放閃。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎整個IG都是旅遊照，大曬兩公婆周遊列國的照片。（IG@jacquelinebwong）

兩人身穿便服兼素顏，面露燦爛笑容，而另一張相則是食飯相，有蝦、蒸鮑魚及吞拿魚壽司，雖然壽司應該是外賣，但蝦和鮑魚明顯是住家菜，是心穎抑或泥鯭下廚呢？

