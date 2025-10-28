晚吹｜孖女大尺度分享「體位」心得　獲鹹濕伯父送洋樓要求玩呢樣

昨晚播出的一集ViuTV清談節目《晚吹 – 怨女俱樂部》內容相當大膽，這集請來兩位「阿媽都唔敢認」級美豔孖女，大孖莊思雅 (Celia) 以及細孖莊慧雅 (Vicky) 擔任嘉賓，細孖更是「口罩小姐」出身。她們姐妹倆完全是挑戰節目的尺度，把她們的禁忌故事逐個公開，二人毫不避忌，令人咋舌。大孖Celia表示她和細孖在中學時期輪流被追求，次序不分先後。兩人更曾經獲鹹濕伯父送贈洋樓，但求跟她倆大玩「一皇兩后」。這對孖女在節目中表現得十分坦蕩，大談感情事、甚至講嚐禁果，就連「體位」心得都大方分享，相當誇張。

孖女話題相當大膽。(節目截圖)

孖女話題相當大膽。(節目截圖)

大細孖的背景亦不簡單，據悉兩姐妹當年就讀沙田官立中學時已被封為「沙官女神」，在校內相當出名。其後兩人亦在三年前一同參與演出AKIKO的MV《齋烈》。細孖Vicky 就曾參加「尾二一屆口罩小姐」，她參選時一出場隨即成為討論區熱話，被網民火速起底，話題度爆燈。可惜最終50強止步。而大孖Celia現時已育有兩名女兒，她除了會在社交網上載性感鋼管舞片段外，亦不時分享她與兩名囡囡的生活日常。大孖在舞台上跳舞時形象性感大膽，但她與女兒相處時則明顯變成一個溫柔端莊的形象，她經常帶小朋友外出享受親子時光，是一個好媽媽。

跳鋼管舞時形象性感。(IG圖片)