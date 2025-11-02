千禧女神富貴Look出席東盟峰會　轉戰商界榮升上市公司主席

前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市，日前黃婉佩更出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟（ASEAN）峰會！

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）

黃婉佩分享了出席會議的照片，並寫道：「在吉隆玻參加東盟峰會，收穫頗豐。當全球領袖齊聚一堂，共同探討區域最緊迫的挑戰時，你會深刻體會到有些對話值得跨越大洲而來。小組討論精彩紛呈——真知灼見、多元視角，以及那種坦誠的對話，讓人再次明白區域合作在當今時代的重要性。」相中所見，身穿黑色西裝的黃婉佩，內搭Hermès裇衫，孭着Moynat 48H Mini M Bag，再襯上Gucci高踭鞋，形象幹練又貴氣十足！

2R在2002年參加歌唱比賽時被星探發掘，後來組成組合出道。（視覺中國）

黃婉佩與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！黃婉佩曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時公開豪宅內景，可見獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，戶外更有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！

現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！（IG@missracewong）

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）專程去到新加坡探訪Race的億元豪宅及辦公室。（YouTube影片截圖）

地下室設有家庭影院。（YouTube影片截圖）