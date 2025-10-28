許紹雄逝世丨眾星發文悼念　林子善傷感：以後沒有了你的留言

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日（28日）淩晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄圈中人緣好，昨日近30藝人趕往醫院見最後一程，今日（28日）不少合作過的藝人亦在社交平台發文悼念，當中包括高海寧、林子善、梁烈唯、蔡卓妍等。

高海寧：「老豆 你永遠活在我心中🤍with your lovely smiley face.I know that’s how you’ll want me to remember you🕯️」

（ig@sammkoling）

+ 7

林子善：「以後沒有了你的讚好，以後沒有了你的留言，點呀子善近排攪緊乜」、「我最愛的師公......感恩在我生命裏出現教導和愛錫，愛你，一路好走.....師公來生再見」。

梁烈唯：「再見了，爸爸。 感謝您教識我好多嘢，您的話語我一直銘記在心。 我會繼續努力，發光發熱。 你永遠活喺我哋嘅心中。」

蔡卓妍：「謝謝你🙏🏻」

洪卓立：「《很想和你在一起》是我入行的第一部電影，當時什麼都不會 每天都很緊張想演好一些，雖然在戲裏你看不到我，但我們有好幾場對手戲至今都很深刻，也許你當時感覺到我們的緊張，每次未開始拍或者停機，你就會瘋狂放笑彈，讓我們放鬆起來，謝謝你Benz哥 一路好走 🙏🏻」

（ig@hungcl）

陳家樂：「細個第一次同你拍戲，有一個鏡頭我緊張到一路演一路流鼻血，但你完全無受我影響，繼續專業演出。最近再見返你，依舊精靈可愛，風趣幽默。不捨。benz哥。多謝你的作品陪伴我的成長，Rest in peace」

岑麗香：「Thank you for touching the hearts of so many.May you rest in peace🤍」

（ig@heungheungeliza）

江嘉敏：「爸爸，再見了。永遠記住您嘅教誨：開心笑住又一日，燥底嬲住又一日，嘻嘻哈哈過日子時間會快過啲。所以每次見到您，無論發生咩事，都可以笑住面對眨吓眼就過咗。爸爸，願您在天上無任何病痛無任何苦惱，每日都開心笑住過。有一天，我哋總會相遇的，我哋再一齊笑過。」

（ig@江嘉敏）

楊潮凱：「Benz 哥！一路好走！🕯️永遠都會記住你帶給大家的歡樂！想不到兩年前的飯聚，會是最後一次見面。永遠懷念你🙏Rest In Peace🙏」

衛志豪：「Benz哥一路好走🙏有幸能跟你學習🙏RIP永遠懷念你的笑聲🙏」

（ig@michaelwai）

區永權：「Benz哥，一路好走！感謝您多年來為觀眾留下深刻精彩的光與影，主佑！🙏🏻」

（ig@mr.albertau）

（ig@mr.albertau）

李國麟：「一路好走，大師兄。願天堂沒有病痛」

（小紅書@李國麟）

（小紅書@李國麟）

林盛斌：「一個好到不得了嘅前輩同學習對象，懷念你嘅和藹，慈祥同幽默，每次拍嘢你都會一齊會一齊度吓啲對白，因為你想大家都睇得開心」。