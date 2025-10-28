許紹雄逝世｜佘詩曼最新訪問強忍眼淚︰雖然很想你但我不會再哭了

許紹雄今日（28日）凌晨在醫院離世，終年76歲。在他傳出病危消息後，眾圈中好友及後輩趕往探望，包括「契女」佘詩曼。佘詩曼昨日在澳門工作，原本要直飛北京開工，但都臨時改行程，先趕回香港去醫院探Benz哥，再飛往北京。

許紹雄與佘詩曼情如父女。

阿佘昨日受訪時一度爆喊，需暫停冷靜情緒，她說︰「知嘅！其實一直都有處理呢件事……佢努力中。原本我今日澳門活動完咗直接飛北京嘅，不過而家我都會趕去醫院！」而在Benz哥離世後，今日阿佘在內地接受傳媒訪問，強忍哀痛情緒，表示自己不會再喊，又承諾會代照顧許紹雄家人。

佘詩曼現身澳門出席品牌活動時，被問到Benz雄入院一事，忍不住爆喊，一度要暫停訪問。

佘詩曼乘坐七人車抵達醫院，神情憂心忡忡落車，急步進入醫院，未有發表任何感受。（葉志明攝）

佘詩曼以國語說：「他是一位我非常尊敬的演員，我認識他很久了，他也當了我『爸爸』好幾年。他每一次拍戲都是非常認真，他塑造的每一個角色都非常深入人心。然後，他是我們的開心果，永遠在片場，他都是很樂觀。雖然大家都很累，但他永遠都跟我們開玩笑，把氣氛搞起來。他很樂觀，也非常愛家，對家人很好。他一生都很努力去賺錢，希望給家人們可以有更好的生活。雖然他現在不在了，但是我們應該繼續傳承他的積極、樂觀的性格。雖然是非常傷感的，但雖是我們也要積極地往前走。因為我知道，他一定想我們是開開心心地活下去，好像他每一天都開開心心的一樣。所以呢……老豆，雖然我很想你，但是我不會……我不會再哭了。我會想你的，還有我永遠都會很開心，我也會照顧你的家人。」

佘詩曼相信許紹雄都想見到大家開開心心，強忍眼淚表示：「老豆，雖然我很想你，但是我不會……我不會再哭了。」