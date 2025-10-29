昔日人氣男團歌手被減片酬兼職揸城巴　41歲Fit到漏轉行做賽車手

現年41歲的黃又南是前男團Shine的成員之一，後各自發展。 黃又南曾坦言受電影市道低迷影響，拍攝期間被減片酬。黃又南曾透露兼職揸城巴，半年要駕駛120小時；又指在沒戲拍期間考獲的士、巴士和Van仔車牌外，更計劃去考重型貨車牌，演員司機多線發展。日前黃又南自爆轉做賽車手，相當犀利！

黃又南。(ig@wongyounam)

黃又南於抖音分享參與首場賽車的照片。相中黃又車穿上成套賽車服，有型有款，又拍下揸跑車的照片。黃又南與其他朋友影相，表情興奮。黃又南發文：「早幾日完成我人生第一場嘅賽車，好刺激！比賽過程中令我體會到有啲彎要勇敢踩油衝過，人生亦一樣，加油黃又南！多謝親友團及贊助商來現場幫我打氣。」

杜如風20年自爆同黃又南傳緋聞時其實已經分手，但17年他們感情仍然要好，不排除「再見亦是朋友」。（fb@Helen To 杜如風 ）

網民於街頭偶遇黃又南。(小紅書)

黃又南自2003年起為生意失敗的父親孭債700萬，多年來為父親孭起家庭重擔。另外，黃又南又與杜如風傳足十幾年的緋聞，至幾年前才認拍過拖。杜如風於2023年6月現身J2節目《數你條命》時大談感情經歷，自爆以往多次遇上渣男，跟其中一位偷食慣犯舊愛分合多次，指對方擅長隱瞞。而從杜如風在節目中提供有關舊愛的線索中，竟然同黃又南一模一樣，令人猜測她口中所說的渣男舊愛就是黃又南。黃又南之後在社交平台發文回應，指杜如風所說的渣男並不是他，更大爆渣男姓周。他強調與杜如風一直以來都是「兄弟關係」，二人會盡力互撐，再加上他們的關係已經超過20年了，所以不想再拿出來當話題了，也不會再回應有關杜如風的事情。

黃又南轉型做賽車手。（抖音）

