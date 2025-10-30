前TVB長腿小花神隱1年驚揭秘密產女　曾演少女版鍾嘉欣氣質清純

現年25歲的呂靜文（Bonnie）在2020年憑無綫（TVB）節目《#後生仔傾吓偈》出道，樣貌清純、氣質文靜的她機會多多，除了加入TVB娛樂新聞台擔任外景主持之外，亦曾擔任兒童節目《Hands Up》主持之一，又參演了不少劇集，當中她在《星空下的仁醫》中飾演少女版鍾嘉欣最為突出，獲大讚演出自然，但近年幕前演出大減，原來她已秘密產女！

呂靜文（Bonnie）。（IG@bbbonnielui）

曾在《星空下的仁醫》中飾演少女版鍾嘉欣。（IG@bbbonnielui）

日前陳詩欣（Eunice）同老公為囝囝Liam舉行百日宴，呂靜文帶埋囡囡一起出席，其後她在IG分享了多張寶貝女的可愛照，並寫道：「Love you my baby 🥰😚😘愛你一輩子❤️」正式公布榮升人母的好消息！相中所見，BB眼仔睩睩似足媽咪，相當精靈可愛，不少圈中好友都有留言送上祝福！

對上一次更新IG是去年3月。（IG@bbbonnielui）

呂靜文曾於香港專上學院修讀酒店管理課程，2020年2月起在《#後生仔傾吓偈》中擔任KOL主持，成為該節目中最年輕的主持，當時感情狀況報稱單身未有男友，其後更有份主持新一輯改版後的《姊妹淘》。呂靜文曾在《星空下的仁醫》中飾演少女版鍾嘉欣，她曾在接受《香港01》訪問時表示：「當時係劇組覺得我個樣似鍾嘉欣，跟住搵咗我去試鏡，佢哋覺得我有啲性格、小動作都似嘉欣，所以如果做少女版角色都幾適合囉。嗰陣時都有同鍾嘉欣傾偈，佢都話我好似佢啱啱入行嘅樣，我哋兩個樣拍埋，好多人話都有少少似，嘉欣真係一個好nice嘅人，見過面之後，有次喺公司撞到，佢都會問我拍成點？係咪拍緊？聽到呢成個人都好warm。」

