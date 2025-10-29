甘國衛皈依我佛轉型做佛教講師　67歲生日罕露面晚年發福更添福氣

資深藝人甘國衛日前迎來67歲生日，觀眾可能對他的名字較陌生，但見到樣子一定會認得。甘國衛在1977年報讀第七期TVB藝員訓練班，甫出道已獲安排出演《一劍鎮神州》中「皇甫極」一角，自此多飾演奸角，1981年更有機會加入《歡樂今宵》；不過較多人記起，相信是他在《鹿鼎記》中飾演「德格勒」，以及《神鵰俠侶》中的「趙志敬」，兩度與劉德華合作。

甘國衛在《鹿鼎記》中飾演「德格勒」。（TVB電視截圖）

甘國衛演忠臣向飾演皇上的劉德華進諫。（TVB電視截圖）

小貴子與小玄子。（TVB電視截圖）

日前是甘國衛的67歲生日，前「亞洲先生」傅晉杰（前名傅湛杰）在IG分享壽宴相片，壽星甘國衛穿上畢挺背心西裝打領呔，在台上準備切有壽桃的蛋糕，見他精神狀態極佳，樣子變化不大，一眼便能認出；但明顯晚年發福，尤其腰間多贅肉，肚腩特別大。而甘國衛的第二任太太朱璧玉（原名朱小寶）亦是前TVB藝員，一身紅噹噹陪伴老公身邊，同場還有劉錫賢、李鴻傑、顧冠中、關偉倫、陳靜允等均有到賀，傅晉杰則寫道：「出席甘國衛生日素宴暨肉靈芝分享晚會。感謝秋霞姐的誠意邀請！適逢也是陳勇華議員的生日，好友們歡聚一堂，氣氛溫馨愉快。」

甘國衛生日一班好友祝賀，關偉倫（左一）、陳靜允（左二）、傅晉杰（左四）、劉錫賢等均有到賀。（IG@leofu）

李鴻傑（左二）和顧冠中（右一）都有跟甘國衛和太太朱璧汶（左三）在台上合照。（IG@leofu）

甘國衛在 1980 年代接觸佛學和粵曲文化，並在 1990 年拍完《大唐名捕》後逐漸淡出幕前，雖然有拍過ATV《萬家燈火》及ViuTV《婚內情》及《娛樂風雲》，但產量較少。甘國衛多年前轉型為佛學講師及廣東粵曲導師，他更皈依已故的永惺法師座下，創立「佛教法音傳播中心」。甘國衛與第二任太太朱璧汶育有一子甘子昂，他除了主持佛學講座外，有指他在元朗經營素食餐館，在其Facebook上不時見到他和太太去佛寺參拜，相當誠心。

甘國衛係佛學講師。（Facebook@甘國衛）

甘國衛亦有演出粵劇。（Facebook@甘國衛）

甘國衛剛迎67歲生日。（Facebook@甘國衛）

甘國衛與太太朱璧汶好恩愛，經常結伴旅遊。（Facebook@甘國衛）

甘國衛皈依我佛，樣貌變化不大，只是有肚腩。（Facebook@甘國衛）