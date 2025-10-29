熊黛林結婚9周年曬全家福 富二代老公放閃直呼：永遠愛你！
名模熊黛林（Lynn）在2016年與百億富二代、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，榮升百億豪門少奶奶，並誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。前日（27日）是二人的結婚9周年紀念日，郭可頌在社交平台分享兩張舊照，寫道：「得來不易，Happy 9th!!!😘😘😘 Love you forever（永遠愛你）！第二幅照片是我一直很喜歡的，就像我和你一樣，很隨心、很自然♥️」。第一張相是二人趟在床上，中間放有一個用玫瑰花辮堆成的心型圖案，第二張相則是背影，見到少許側面，就是很隨心的一張照片。
熊黛林以一個「嘟嘴」emoji回覆老公，隨後再在IG分享全家福的溫馨照片，他們站在落地大窗前，外望蔚藍天空，各自用雙手捉起女兒，互動畫面相當有趣。熊黛林簡單寫道：「Happy to our 9th Anniversary ❤️」
熊黛林與郭可頌的結婚周年，恰巧與前男友郭富城的10月26日生日僅相差一天。早前熊黛林出席公開活動，被問會否恭喜舊愛即將迎來第三胎，她帶着微笑巧妙地避過尷尬問題：「已經咁多人恭喜佢，所以就唔使嘞！」如今各自找到所愛，十分幸福。