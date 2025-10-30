羅毓儀當林盛斌爸爸唔覺有「抽水」　力撐為人君子：有問過我哋

TVB前日（28日）舉行節目巡禮，全台藝人傾巢而出，場面星光熠熠。戀綜《女神配對計劃》中除了曾展望與葉蒨文這對人氣CP外，還有另一對小情侶羅毓儀與林俊其。二人以情侶檔姿態現身，全程形影不離，接受《香港01》訪問時更是「Sweet爆」放閃，羨煞旁人。

羅毓儀與林俊其透露二人近日趁有空檔，即興到深圳來了一趟兩日一夜的「小出走」，更一同體驗了「好多第一次」。羅毓儀甜笑表示：「我哋去咗滑雪、騎馬同打Golf（高爾夫球），好多都係我哋第一次一齊試。」雖然羅毓儀謙稱自己只上過一堂滑雪課，但在現場亦充當「教練」指導男友。林俊其亦大讚女友：「佢真係我教練！我跌咗幾次就識滑喇，好勁！」兩人一來一往，盡顯情侶間的甜蜜默契。

羅毓儀之後被問到網上流傳之前上《獎門人》節目時，與林盛斌在玩遊戲時有較多親密身體接觸，被網民指有「抽水」之嫌，羅毓儀則替林盛斌說話。羅毓儀表示當林盛斌是爸爸，而且在玩遊戲之前已經跟大家「打定底」：「因為阿波爸爸嚟㗎嘛，即你佢都係一個好好嘅前輩啦。而且玩獎門人其實所有嘅game呢，都係會有一啲身體接觸啊。呢啲全部都係綜藝效果，同埋節目效果嚟嘅，而且之前呢即係未開拍之前，其實我哋大家都已經有講話，已經可能到其時會做呢啲喎。都有問過我哋有身體接觸ok唔ok，我哋啲女仔各樣都其實溝通好咗。」

羅毓儀指阿Bob事先有詢問過她們，表示會有身體接觸：「你話會唔會有Hard feeling（介意）或者覺得被非禮，係絕對冇。」她大讚阿Bob作為前輩非常專業，亦令他們這些後輩在節目上玩得安心。

