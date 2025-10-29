TVB節目巡禮｜高海寧張曦雯用背脊鬥靚　梁敏巧低胸還擊

TVB昨日（28日）舉行節目巡禮，一班花旦都會出盡渾身解數鬥靚，今年高海寧與張曦雯用背脊鬥靚，把自己的白滑玉背顯露大家眼前，務求成為全場焦點。

戴祖儀 (葉志明 攝)

羅毓儀，一班花旦都會出盡渾身解數爭取更多的曝光率，不論低胸、露背、露腰還是露腿，拍照區都是一個「戰場」。(葉志明 攝)

高海寧與張曦雯像是「夾好晒」，齊齊以露背裝現身。(葉志明 攝)

露背之戰：高海寧 VS 張曦雯

論全晚最搶鏡的，一定是高海寧與張曦雯這對「露背CP」。高海寧一向都不吝嗇自己的好身材，但今次一改以往大騷性感上圍的作風，換上一身黑色高貴的長袖晚裝，前面看上去好像「平平無奇」。正讓人失望之際，高海寧一個轉身，立即成為攝影區的「高潮」，她的戰衣原來是超大U-Back設計，一直露到腰間，把整個背部美的曲線都表露無遺，再配上她一頭清爽短髮，又高貴又性感，絕對是「回眸殺」的最佳示範。

高海寧一向都不吝嗇自己的好身材，但今次一改以往大騷性感上圍的作風，換上一身黑色高貴的長袖晚裝。(葉志明 攝)

高海寧話成個背脊畀大家睇。(葉志明 攝)

張曦雯亦「唔輸蝕」，同樣選擇以「美背」迎戰。張曦雯身穿一條金閃閃的吊帶晚裝，幼幼的吊帶設計，令她的香肩同蝴蝶骨更為突出。雖然露背的幅度沒高海寧般進取，但貼身的剪裁完美勾畫出她的S型線條，在戰衣的加持下，張曦雯整個人都散發著一種冶艷高貴的氣場。兩大女神同場鬥露背，一個神秘誘人，一個高調搶眼，實在是難分高下啊！

張曦雯亦「唔輸蝕」，同樣選擇以「美背」迎戰。(葉志明 攝)

張曦雯身穿一條金閃閃的吊帶晚裝，幼幼的吊帶設計，令她的香肩同蝴蝶骨更為突出。(葉志明 攝)

當大家的焦點都集中在兩位花旦「用背脊鬥靚」時，另一位上圍豐滿的女神梁敏巧選擇另闢蹊徑，以「正面」還擊「露背CP」！梁敏巧身穿一套米白色一字膊釘珠蕾絲晚裝，大玩「仙氣」風格。晚裝以低胸設計，令她「事業心」大增，配上甜美笑容同珍珠頸鏈，猶如公主般高雅。梁敏巧以「甜美性感」走出自己的風格，在一片「露背」戰場中成功突圍，同樣謀了現場殺不少的菲林。

女神梁敏巧選擇另闢蹊徑，以「正面」還擊「露背CP」。(葉志明 攝)

