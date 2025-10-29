TVB節目巡禮｜高海寧一枝獨秀撼贏其他人　呢兩個企C位成下年王牌

每次大型活動的排位通常反映了藝員當時在電視台的受重視程度。昨日（28日）TVB舉辦節目巡禮，在表演過段全台藝員都會在台上張大合照，因為人數眾多，所以必定會分開幾排站的，所以排位都是每次藝員必留意的一點。這一排通常是最一線的視帝視后或當家小生花旦，排位也最為講究。第二排主要是備受力捧的藝員、資深演員以及戲份較重的配角。而今年站在第一排「C」位的，就是馬國明與高海寧，可見二人地位超然。

每次大型活動的排位通常反映了藝員當時在電視台的受重視程度。(葉志明 攝)

視帝馬國明與周嘉洛分別手執3劇成嬴家，但都不及高海寧，她手執4劇成「大嬴家」，其他女藝人最多都是只有2劇在手，包括陳煒、郭柏妍、陳曉華及張曦雯。反而去年的視帝張振朗及視后龔嘉欣均只有1劇在手，可見高海寧成劇后一枝獨秀。

馬國明與周嘉洛分別手執3劇成嬴家。(葉志明 攝)

高海寧手執4劇成「大嬴家」。(葉志明 攝)

分析大合照頭兩排排位：

第一排（左至右）：黃子恆、傅嘉莉、洪永城、黃翠如、羅子溢、龔嘉欣、蕭正楠、陳煒、陳展鵬、高海寧、馬國明、張曦雯、張振朗、周嘉洛、姚子羚、劉穎鏇、朱敏瀚、陳曉華、何廣沛、張馳豪

第二排（左至右）：孔德賢、陳星妤、馬貫東、鄺潔楹、陳楨怡、丁子朗、黃智賢、姜大衛、蔣祖曼、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、游嘉欣、黃庭鋒、葉蒨文、曾展望、羅毓儀、林俊其、倪嘉雯