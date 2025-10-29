蕭正楠黃翠如憶及許紹雄數度哽咽　因仔仔扭眼瞓變成遺憾

資深藝人許紹雄（Benz哥）昨日（28日）驚傳離世消息，享年76歲，消息震驚整個娛樂圈。圈中人緣甚佳的Benz哥，不少後輩及好友均深感惋惜。與Benz哥份屬鄰居的蕭正楠與黃翠如夫婦，昨日出席TVB節目巡禮活動時接受傳媒被問及此事，二人神情哀傷。翠如更在訪問期間數度哽咽，差點淚灑當場，可見他們與Benz哥的關係甚好。

蕭正楠與黃翠如夫婦與Benz哥份屬鄰居。(葉志明 攝)

黃翠如指Benz哥的離世對娛樂圈影響甚深：「對於我哋呢個行業嚟講，基本上大部分人都會係佢好朋友，都會好愛佢，因為Benz哥係一個好歡樂嘅人。」但除了同行外，二人與Benz哥亦是鄰居的關係，證實了他們與Benz哥一家的深厚情誼，蕭正楠憶述Benz哥一家對他們夫婦照顧有加，充滿感激：「我哋同佢有好好嘅緣份，經常我哋冇飯食嘅時候，佢哋都會邀請我哋上去打邊爐。」蕭正楠亦大讚Benz哥的太太及女兒廚藝了得：「囡囡又會整好多好靚嘅餅、西餅。」

黃翠如指Benz哥的離世對娛樂圈影響甚深。(葉志明 攝)

黃翠如一直強忍淚水憶及與Benz哥一家的點滴，她指當BB「哈哈」出生後，Benz哥與太太曾一同前來探望，但黃翠如忍不住情緒說不下去，蕭正楠接著說：「過咗百日宴之後，佢哋一家有過嚟探我哋哈哈。」他們向Benz哥表示要經常見面，但黃翠如卻指有遺憾：「Benz哥一嚟我哋屋企，BB就扭眼瞓，跟係我哋話唔緊要啦，嚟緊大把時間見BB！」當時因為BB需要睡覺，Benz哥一家沒有久留，所以就離開。黃翠如表示如今已成遺憾，她語帶悲傷地呼籲：「所以，我覺得大家真係要好好珍惜每一段關係。」對於Benz哥的家人，蕭正楠認同現今需給予家人多點空間和時間去平復心情：「等佢cool down吓，之後大家support佢成家嘅。」黃翠如則表示：「我哋都好愛錫佢哋（Benz哥太太同囡囡），最緊要係希望佢哋一家人可以好好咁樣互相支持。」

蕭正楠認同現今需給予家人多點空間和時間去平復心情。(葉志明 攝)

黃翠如一直強忍淚水憶及與Benz哥一家的點滴。(葉志明 攝)

黃翠如提及，自己因拍攝劇集《使徒行者》而與Benz哥變得熟絡，並憶起二人曾在雨中一同等候拍攝很久，這些畫面都成為了她心中珍貴的回憶。