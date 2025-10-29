葉蒨文拍親熱戲唔怕赤裸笑指戀綜更赤　曾展望：我都冇着衫好耐啦

曾展望與葉蒨文自參加戀綜《女神配對計劃》後成為情侶，日前葉蒨文生日，曾展望抽空與她同遊日本慶生，甜蜜指數爆燈。昨日（28日）曾展望與葉蒨文一同出席TVB節目巡禮活動，接受《香港01》訪問時大方談及日本之旅，曾展望更自爆送上一份「見到就會諗起我」的神秘禮物，葉蒨文甜絲絲回應：「可以每日都用嘅！」

曾展望與葉蒨文自參加戀綜《女神配對計劃》後成為情侶。(葉志明 攝)

曾展望被問到為葉蒨文送上什麼生日禮物時？他故作神秘，只肯透露：「係一啲小禮物，可以令佢見到就會諗起我嘅嘢。」葉蒨文在旁甜笑補充，指禮物非常實用：「佢送畀我嘅嘢，都係見到會諗起佢，同埋係可以用嘅嘢。」曾展望隨即「加碼」：「基本上每一刻都用得！」見葉蒨文大笑，他才改口：「實際上佢唔使每一刻用都得。」葉蒨文最後總結：「係有用嘅，可以每日都用！」言談間充滿粉紅泡泡，閃盲在場的人。

曾展望被問到為葉蒨文送上什麼生日禮物時故作神秘。(葉志明 攝)

二人經常孖公仔出現，被問到平時拍拖會做什麼。葉蒨文立即「工作狂」上身：「我哋通常會討論戲劇，傾吓工作上嘅嘢，提升我哋嘅業務能力。」她舉例指，早前曾展望要為表演揀歌，她特意陪曾展望「入K房」練歌：「互相Train大家」。至於會否因朝夕相對而吵架？二人即「你一句我一句」的回覆：「又冇喎，我哋做嘢都唔會拗。如果要拗，做嘢都大把嘢拗啦。」

葉蒨文立即「工作狂」上身。(葉志明 攝)

對於頻繁在社交平台「放閃」，曾展望則不認同自己經常放閃：「我哋都唔係放好多啫，同埋我又冇日日post，講真，正常普通人社交媒體你都係同friend分享你嘅相嘛。」至於被問到若要另一半與其他對手拍親熱戲，會否感到尷尬？曾展望認真思考後表示：「未發生，發生先諗。唔好未發生就擔心，咁咪要唔開心兩次？」但他亦坦言：「雖然我哋係專業藝人，但有啲情緒上嘅波動都係人之常情。」

曾展望及葉蒨文被問到若要另一半與其他對手拍親熱戲，會否感到尷尬。(葉志明 攝)

相反，如果二人要在劇中拍親熱戲時，會否覺得很赤裸時，二人坦言參加戀綜已經很赤裸！曾展望笑言：「我依家都冇着衫好耐啦。」葉蒨文都笑指自己：「我一路都赤裸住！」二人更透露，接下來將會一同主持一個電競綜藝節目，曾展望擔任主評述，葉蒨文則負責搞氣氛，繼續以「情侶檔」姿態合作，似乎寓工作於拍拖，感情穩定。