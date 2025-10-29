丁子朗將要去澳洲自駕遊　佩服製作組大膽：眾所周知我唔叻揸車

28歲的「TVB新一代男神」丁子朗早前於劇集《俠醫》中飾演「鄧世鏗」，因奸到出汁而備受矚目，昨日（28日）丁子朗出席TVB的節目巡禮後接受《香港01》訪問，大方回應外界對其演技的批評。

丁子朗出席TVB的節目巡禮後接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

丁子朗在《俠醫》中飾演的角色「鄧世鏗」形象深入民心，他透露早前為新劇開工時，同樣亦飾演壞人，他更笑言似乎走上了「壞人之路」：「好似上天安排我做個壞人咁！」丁子朗直認自己在《俠醫》中的演技「未夠純熟」，更透露自己「邊睇邊學」，將網民的即時負評，直接應用在早前拍攝的新劇中，實行「打掉重練」。談及新角色，丁子朗表示：「今次係一個關於『救贖』嘅故事，角色開頭做咗啲壞事，之後想救贖返自己。」雖然是一個壞人，但未有如《俠醫》般「殺人放火」什麼都做齊。

丁子朗笑言似乎走上了「壞人之路」。(葉志明 攝)

談到新劇《風華背後》，丁子朗再次與「老師」黃宗澤合作，他亦透露今次與Bosco的關係將「好微妙」，而且新劇更有來自公司以外的演員陣容，讓他大開眼界：「見到出面嘅世界係咁大，學到好多嘢。」

丁子朗再次與「老師」黃宗澤合作，他亦透露今次與Bosco的關係將「好微妙」。(葉志明 攝)

《俠醫》播出後，丁子朗的演技引發兩極評價，有讚亦有彈。面對即將到來的台慶頒獎禮，他坦言對獎項之說還是「言之過早」，更大方承認自己的不足：「好多網民話丁子朗太年輕、演技未夠純熟，我都認同。」他更自爆一個「秘密」，原來新劇的拍攝期間，正正與《俠醫》的播映期重疊。他笑言這是「最好的安排」，因為他一邊拍一邊看，再看網民的留言：「我即管喺新劇試畀大家睇，應該點樣做！『Try and Error』。」他強調，無論得獎與否，網民的意見已是「最大得着」，並希望觀眾能在新劇中看到他的進步。

丁子朗更自爆一個「秘密」，原來新劇的拍攝期間，正正與《俠醫》的播映期重疊。(葉志明 攝)

早前丁子朗在社交平台分享自己試鏡失敗的經歷，他憶述最近曾試鏡「三、四十個」角色，面對大量失敗曾感到「好氣餒」，但現在已明白「拒絕係好正常」，只是怎樣在拒絕中成長。不過，他隨即自爆，最近罕有地再次感到極度緊張：「我最近遇到一個casting，係我好想好想拍嘅，係一個改編嘅電視劇，我好鍾意！」他坦言心情緊張，非常害怕落選，更笑言：「下個禮拜先知結果，如果唔得，都唔緊要，會有更好嘅等緊我。」

早前丁子朗在社交平台分享自己試鏡失敗的經歷。(葉志明 攝)

除了劇集外，丁子朗亦有綜藝節目在手，但是，是一個即將到澳洲拍攝有關「自駕遊」的節目，對於丁子朗的駕駛技術，他一直自認「差」。丁子朗直言佩服製作組大膽：「我真係唔叻揸車，呢個係眾所周知。我都好佩服我啲拍檔夠膽上我架車！祝佢哋好運啦！」