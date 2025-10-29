孔德賢投放大量時間於足球上　加入半職業球隊踢聯賽：我細個夢想

現年28歲有「翻版羅仲謙」之稱的孔德賢昨日（28日）出席TVB節目巡禮，當中他只剩下一劇未播出，而未開拍的則還有一套。沒劇拍的他沒有荒廢自己，一直學東西，早前於內地完成了一綜藝真人騷，是一個煮食節目名為《開伙少年團》。不過，孔德賢卻大呻過程極度混亂，更自爆在節目中帶隊時發生「災難」，直言：「我覺得我做呢個隊長好失敗！」

孔德賢透露，該節目要求30個男仔一同比賽煮食，他接受《香港01》訪問時笑言30個男生一同煮東西「好麻甩」：「30個男仔啦，其實大家都係粗心大意，同埋我哋夏天喺杭州拍，40度！大家啲汗水都『淋漓盡致』。」他坦言，雖然自己在香港時常會為健康而下廚，但在節目中要靠手機臨急抱佛腳：「都係上網搵食譜。」

被問到孔德賢煮的食物味道如何，他尷尬笑言有「災難」發生：「我煮嘅嘢食唔係災難，但發生咗啲災難嘅嘢！」他更自認為「失敗隊長」：「我係其中一個隊長，我哋分咗幾組，但我都覺得我做呢個隊長好失敗。我負責分工，但出到嚟都『瀨嘢』。」他指其他人食後都非常「畀面」，紛紛讚「OK」，但他笑言相信最終評分並不高。

除了拍節目，孔德賢亦將大量時間投放在足球上，不單是「香港明星足球隊」成員，更加入了「油尖旺足球隊」踢半職業聯賽：「每個禮拜都要訓練兩日，再加一日比賽。」他坦言這是圓了自己兒時夢想：「係我細個一個夢想，做一個足球員。」為此他要不斷「走埠」，直言剛從大連回港，稍後又要飛北京，但他樂在其中：「我覺得可以充實自己，唔好畀自己停。」

至於本業演戲，孔德賢亦未敢有鬆懈。他預告下年將有新劇集《香港探秘地圖》播出，而早前被煞停的劇集《璀璨之城》亦準備重啟：「11月就會開機，大家都ready，有更加好、更加完整嘅故事同劇本，（煞停）反而多咗時間畀我哋準備。」