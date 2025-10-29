許紹雄逝世｜名導長文悼念︰73歲的他只身一人來錄節目從不遲到

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄昨日 (28日) 病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，於昨日凌晨2:30安詳離世。由於許紹雄走得突然，令外界太感震驚和不捨。許紹雄生前一直活躍於演藝圈，去年也拍下了多部影視作品，他亦一直有跟他的女兒許惠菁拍片上載到YouTube，完全不會察覺到他患有重病。

許紹雄不時與女兒一起拍片。(影片截圖)

（許紹雄@抖音）

許紹雄家庭和睦（IG圖片）

內地綜藝節目《王牌對王牌》、《我就是演員》、《青春環遊記》總導演吳彤昨晚於微博發長文悼念許紹雄，吳彤一開始寫道：「和歡喜哥的合作在《無限超越班》，當時因為疫情，還需要隔離觀察一段時間。我們的第一次交談是通過視頻，看見73歲的歡喜哥獨自一人在空蕩的屋子裡，我的心裡不免泛起了擔心，但視頻那頭，笑臉迎迎的歡喜哥一邊和我們的導演好奇著《無限超越班》是個什麽樣的節目，一邊開玩笑說，自己住著的地方除了有點冷以外，但能看見很好的風景，是名副其實的景觀房了，反而寬慰了我當下那顆不安的心。」盡見許紹雄的風趣幽默和敬業樂業。

許紹雄。(吳彤微博)

文中吳彤又提到：「他 (許紹雄) 從不遲到，未帶任何一位隨行人員，73歲的他只身一人來錄節目，他說這是他的常態，他不需要那麽工作人員來照顧啦，有我們陪伴他，足夠了。我記得節目裡曾經問過他，是否有退休的想法，他曾說演戲是他的寄托，能做一點就做一點，少做一點就少做一點。無關錢財無關年齡。就這一份寄托他堅持了50多年，我相信這份寄托影響的延續，也不將止於此。一路走好，我們的歡喜哥。」

吳彤長文原文。(微博)

許紹雄與佘詩曼於《無限超越班》節目中的名場面。(節目截圖)

