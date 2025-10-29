Coffee林芊妤凌晨駕車兩度遇靈異事件　險釀交通意外嚇到失眠

現年36歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚後，誕下囝囝翟德彥。如今囝囝已經7歲大，Coffee曾透露2021年曾不幸經歷流產，克服陰霾後，現時已再度懷孕，預產期在下個月。

林芊妤現時已懷孕38周，預產期在下個月。（IG圖片）

林芊妤現時已懷孕38周，預產期在下個月。（IG圖片）

現懷第二胎的Coffee昨日（28日）在社交平台發文分享靈異事件險釀成交通意外，更表示：「我嚇到失眠呀痴線，而家個心情都仲未平靜到。」她表示：「我嚇到失眠，話說我今晚同朋友慶祝生日，跟住11點45分喺中環揸車返屋企，12am去到屋企嘅迴旋處位置準備落停車場嘅時候，架車無啦啦自己好好好大力急剎，我仲chok到條頸，好彩冇Chok到個肚。」

林芊妤今次懷孕雖然遇上不少問題，但狀態依然很好。（IG圖片）

Coffee續指見到屏幕顯示撞到人：「跟住我望住架車個screen，顯示有​​個好近喺我架車前面行緊，仲轉身望一望我跟住又繼續行，但架車出面係空無一人㗎。然後我想講，今次唔係第一次係咁樣，上個月同一時間12am我車住彥彥喺同一個位子發生同一件事，架車無啦啦自己急剎，跟住個screen又係顯示有人行過，但前面又係空地一個人都無...當時彥彥 仲問我係咪有怪獸。Oh my god，有無試過同我一樣？而家個心情都仲未平靜到」。

Coffee昨日在社交平台發文分享靈異事件險釀成交通意外。（Threads）

事件引起大批網民熱議，有網民留言表示曾試過同樣事件，不過很大機會是感應器壞了，更著Coffee不要亂諗：「理科啲嘅解答：1. Sensor 壞 如果只係特定一個地點sensor 感應到嘢 2. 可能嗰個地方有燈光/超聲波/紅外線發射令架車以為有物件令訊號反射 。」、「其實係大陸大把Sensor 到有人，同一地點原來check 出來，只係個個位剛好有紅外線光(人係睇唔到)，因為有些地盤都有機會有呢類光，架車就會顯示為有人係前面, check 左架車係無事，咪自己嚇自己 」、「依家啲新車好多都係咁 有嗰啲咩 自動緊急剎車，最慘係啲sensor成日scan錯嘢 之後就會觸發到 尤其是可能落完雨有水或者污糟咗」、「唔好自己嚇自己住，最緊要人無事」。