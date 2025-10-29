劉錫明識算命外號劉半仙　爆曾帶新秀師妹睇相批「出年就紅」好靈

劉錫明昨晚（28日）為TVB Plus節目《直播靈接觸》做嘉賓，原來劉明唱歌做戲以外，還曉得算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前，為歌唱節目《流行經典50年》擔任嘉賓，唱出首本名曲《是緣是債是場夢》。而他跟思浩的淵源始於1989年，拍攝劇集《義不容情》，眨眼已經將近40年。

劉錫明曉得算八字，更有「劉半仙」美譽。

劉錫明做《直播靈接觸》嘉賓。

節目中劉錫明透露鑽研紫微斗數、子平八字已有20多年。當時離開華星唱片公司，機緣下於89年新年認識一位在深水埗幫人睇八字，雙目失明的伍師傅，他說︰「當時師傅已經七十嵗，佢就講我成條命，話89年係我嘅關鍵年，上半年會好差，仲特別叫我多啲陪爸爸。」想不到一個月後，劉爸爸突然心臟病發撒手人寰。此事開啟劉錫明對八字的興趣，拜了伍師傅為師。之後機緣巧合下，劉鍚明帶了一位《新秀歌唱大賽》得獎師妹見伍師傅，簡單贈了兩句︰「你出年就紅，一生無大起伏。」思浩表示該名小妹妹如今已貴為樂壇天后，是遲劉錫明一屆（第7屆）新秀得獎者。翻查資料思浩所指應為鄭秀文，參賽時只有16歲。

劉錫明曾帶一位《新秀歌唱大賽》得獎師妹見雙目失明嘅伍師傅睇相，簡單贈兩句︰「你出年就紅，一生無大起伏。」似乎好靈驗。

翻查資料思浩所指應為鄭秀文，參賽時只有16歲。（電視截圖）

鄭秀文如今已貴為樂壇天后，紅足咁多年。（ig@sammi_chengsauman）

鄭秀文如今已貴為樂壇天后，紅足咁多年。（ig@sammi_chengsauman）

劉錫明於89年憑劇集《義不容情》奠定電視台小生地位，卻忽然遠赴台灣發展，在當時頗為轟動，同時坊間傳聞四起，有指跟一女歌星有關，亦引出封殺的流言。事過35年劉錫明提起這段塵封往事，他說︰「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就沖去台灣。」原來當時台劇《深閨夢裏情》換角，劉錫明接手當男一。劉錫明深諳術數卻堅拒作為生財工具，他解釋︰「用術數搵食，會有五弊三缺：鳏、寡、孤、獨、殘，所以決定唔做。」不過閒餘他都會為同行贈幾句，他透露96年跟林心如合作，為對方算命時嚇了一跳，他說︰「見到佢唔止有10年大運，仲將累積20年嘅好運，一次過爆發出來，會係想像唔到嘅局面。到第二年佢就拍咗爆紅嘅《還珠格格》。」

劉錫明於89年憑劇集《義不容情》奠定電視台小生地位。（電視畫面）

90年代初，劉錫明獲TVB和華納兩間公司力捧，更有「劉德華接班人」之稱。（電視畫面）

劉錫明於89年憑劇集《義不容情》奠定電視台小生地位，卻忽然遠赴台灣發展，在當時頗為轟動，同時坊間傳聞四起，有指跟一女歌星有關，亦引出封殺的流言。

此外，資深演員許紹雄（Benz雄）日前離世，享年76歲。昨晚節目開場時，思浩回憶跟這位金牌綠葉的點滴，並為他家人送上最深切慰問。

節目開場時，思浩回憶跟這位金牌綠葉許紹雄的點滴，並為他家人送上最深切慰問。