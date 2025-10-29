TVB「最美繼母」與富商相愛18年未註冊　靠自己賺錢掃4位數平價袋

現年47歲的楊卓娜（Lenna）與妹妹楊茜堯（前名：楊怡）均是演員，雖知名度不及妹妹，但楊卓娜感情、家庭生活幸福。她與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相愛18年，為對方誕下愛女，又視兩名繼女視如己出，雖然兩人至今未有正式註冊，但早已以夫妻相稱。楊卓娜近年除拍劇外轉戰時裝界，一向慳家的她最近飛到巴黎，一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等手袋，更獲VIP禮待，財力驚人。除了超級名牌外，楊卓娜又自爆「入手」4位數手袋，甘願自降身價。

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

由於同時拍攝緊《奪命提示》，楊卓娜坦言Audrey這個角色是戴假髮上陣。

楊卓娜早前在LV、CHANEL以及DIOR店舖中狂試手袋，但原來除了大牌子，楊卓娜亦鍾愛中低價靚袋。楊卓娜上載一張在巴黎鐵塔前拍下的照片，相中楊卓娜孭住一個紅色包包，激讚只是2100多元，她發文：「法國制（製）造！120多年經典手工包包，Pourchet！我都忍唔住入手 全真皮，而只係$21xx」。楊卓娜近年積極發展直播事業，並標註個人帶貨頻道，估計大手購入靚袋做代購。

被視為大熱的楊卓娜憑台慶劇《黑色月光》不負眾望首次奪得「最佳女配角」的獎項。（劇集截圖）

楊卓娜出生並不富裕。她在內地出生，生父在年幼時便過世，與媽媽和妹妹楊茜堯相依為命，她坦言童年時家中連電視機也沒有，經濟上有很大的問題，媽媽未能獨力照顧她們兩姊妹，唯有將楊卓娜放在親戚家中照顧。當時媽媽再嫁後父，從此一家大搬到香港，家中終於有一部電視機，但生活也算不上富裕，兩姊妹都曾為媽媽的生計分擔，晚上一起去倒垃圾。長大後楊卓娜曾透露為供樓「死慳死抵」，她在TVB節目《我要做業主2》中透露與妹妹楊茜堯在2002年夾份以約200萬購入一個700呎單位，當時只需付5%首期就買到，但楊卓娜初入行月薪只有6000元，所以上車前都要慎重考慮，為了供樓要慳住使，並自爆：「入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」

楊卓娜曬4位數手工手袋。（IG圖片）

楊卓娜拍攝《奪命提示》，老年妝容令她視覺年齡看起來好像60歲。（lennayeung＠IG）

Lenna的漢服靚相。(楊卓娜ig)

楊卓娜罕曬性感。（IG：@lennayeung）