鄭丹瑞大女鄭瑤自爆懷孕初期狂嘔　一度嘔血脫水：一日嘔五次

鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，早前鄭瑤在IG宣布懷孕喜訊，連日來分享了不少在希臘度假的性感孕照，不過原來她在懷孕初期孕吐嚴重狂嘔，甚至一度嘔血！

日前鄭瑤曬出在海邊影的靚相，相中所見，身穿金色高衩長裙的她輕撫孕肚，一臉幸福，雖然腹部明顯隆起，但手腳依然纖幼，狀態Fit爆！不過鄭瑤撰長文分享懷孕歷程時，直言過程辛苦，她以英文寫道：「有些人懷孕過程非常輕鬆，就像我媽媽，但我的懷孕歷程真的超級難熬。我現在可以穿着閃亮的禮服跳舞，但之前很長一段時間我每天都在吐，一天吐五次。我甚至因為脫水要輸液。有一段時間還吐血了，因為我的食道受損了。沒人會告訴你懷孕初期會有多難熬，所以如果你懷孕了，而且一直吐個不停，我完全理解你的感受，這種情況總會結束的。你不是一個人！！！」

雖然鄭瑤在懷孕初期十分不適，但她就大讚老公體貼入微：「在這段時間裏，我只想感謝我的丈夫，感謝上帝，在我完全喪失行動能力的時候，你承擔了一切，找到了打理我生活的方法。這次懷孕的好處在於，我真的看到了伴侶在你需要的時候是如何行動、如何表現、如何挺身而出，我的伴侶真的太棒了。」最後鄭瑤亦感激父母及身邊好友的關心及建議，她自言受不了任何煮食的氣味，如果聞到味道濃烈的食物，甚至會流鼻血，而她兒時的好友亦十分關心她：「在我因為吐得太厲害而哭倒在浴室地板上，無法回床上躺着，只能躺在浴缸裏直到下一次嘔吐的時候，她一直陪着我打電話，安慰我。」幸好現時鄭瑤已捱過孕吐最嚴重的時期，感覺輕鬆不少！

