樂壇新人鄭杞瑤嘆香港人只著眼身材：係唔係我肥咗就唔啱

樂壇年度盛事《新城勁爆頒獎禮2025》即將在12月27日舉行，今日（29日）率先舉行記招宣傳活動，有逾90個歌手單位出席，大家為配合即將到來的萬聖節，均悉心打扮，現場相當墟冚。

鄭杞瑤今年一共推出了兩首單曲。（陳順禎 攝）

作為年度新人，鄭杞瑤（Kylie C.)一共推出了兩首單曲，均受到好評。在接受《香港01》訪問時，問到對於今年自己的表現如何時，她就表示：「暫時出咗兩首單曲，啱啱其實個成績比第一首再睇到有一個進步，已經好開心。（有冇信心攞新人獎？）獎唔好話非常之高期望，但係大家都希望擁有，但係見到自己音樂，喺YouTube有成績已經好夠。」而對於首參加樂壇盛事，她則揚言開心又緊張：「細細個好鍾意睇頒獎典禮，而家可以參與其中，同埋見到自己個偶像非常之興奮，我鍾意Dear Jane。（有冇同佢哋講嘢呀？）冇呀，喺隔離點吓頭已經好怕醜。」

鄭杞瑤的偶像是Dear Jane。（陳順禎 攝）

另提到她日前接受街訪時，講到在香港，人們特別對女性的衣着有許多意見，令她覺得受了傷害。對此，她就回應表示：「我嗰日講嘅意思係嗰個身型，我講緊嘅係肥瘦問題，因為我曾經病過，暴腫過，我就會覺得係唔係我肥咗就唔啱定點。前幾年我啱啱入行嘅時候，大家就會講究竟你係要點樣着衫，但係我覺得我着衫點，我其實開心舒服，點解好似我着咩衫特登要俾人講呢？但係我覺得而家我已經唔需要去諗，自己鍾意着咩就着咩。」表示以前的自己難以接受，但現在已經看透了，覺得在穿衣上只要自己開心就好。

接受街訪。（IG@ rahilzkhan）

問到如何消化惡評的時候，她就表明：「我而家睇化咗，我覺得而家聽多啲大家支持你欣賞你嘅說話，好過你淨係記住啲唔開心嘅嘢。」