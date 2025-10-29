許紹雄逝世丨魯迅長孫周令飛悼念表哥　珍藏手足情：笑語仍在耳畔

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於昨日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。魯迅長孫、許紹雄表弟周令飛發唁電表示悲痛萬分，內容以許紹雄多個作品為例，用精湛演技詮釋「香港綠葉王」的分量。

許紹雄與表弟周令飛合照。（微博圖片）

許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平，換言之許紹雄為魯迅的侄孫。（微博圖片）

曾在訪魯迅故居。（微博圖片）

唁電全文：

「紹雄表哥家屬：

今晨驚聞紹雄表哥溘然長逝，享年76歲，我悲痛萬分，心緒難平。

表哥身為香港影壇「無冕綠葉」﹐從藝半世紀以來，以《使徒行者》中「歡喜哥」、《射雕英雄傳》中「妙手書生朱聰」等諸多經典角色深入人心，更憑《暗戰》《My盛Lady》等作品斬獲多項榮譽，用精湛演技詮釋了「香港綠葉王」的分量。他在片場的敬業執著，與親友相處的溫和熱忱，尤其是對魯迅文化公益事業的關心與提點，都讓我記憶猶新。猶記往昔相聚時光，他的親切笑語仍在耳畔，這份手足情誼我始終珍藏。

表哥的離去，是影視界的損失，更讓我痛失一位 好親人。懇請各位家屬節哀順變,務必保重身體。」

魯迅長孫周令飛悼念表哥許紹雄。

許紹雄拍過好多經典作品，當中「方鍾Sir」是其中一個經典。（《新紥師妹》電影截圖）

許紹雄家世顯赫，祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平，換言之許紹雄為魯迅的侄孫。許紹雄生前與魯迅家族仍保持聯繫，2013年，許紹雄曾在內地節目分享與魯訊家族的淵源及參觀北京魯迅中學，事後他上載照片並說：「終於有機會跟姑爺爺魯迅拍照。」他亦曾在社交網分享與周令飛的合照，兩人在紹興聚會，並搭着膊頭留影，關係要好。

許紹雄與魯迅長孫周令飛合照。（IG圖片）