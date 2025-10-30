吳若希參加莊思敏婚禮感受好多愛　3字回應對方高級督察老公

樂壇年度盛事《新城勁爆頒獎禮2025》即將在12月27日舉行，而昨（29日）就率先舉行記招宣傳活動，多位歌手為了配合即將到來的萬聖節，均悉心打扮，而吳若希就以動畫電影《Zootopia》中女警Judy Look示人，在受訪時他就講到：「Judy有一個夢想想做警察，就同我一樣嘅，Judy可以做得到，我做唔到，但係我都好希望係可以靠今日呢一身裝束去完成自己嘅夢想。」

吳若希以女警Judy Look示人。（陳順禎 攝）

而今年只推出一首單曲的她，對於獎項這回事抱平常心看待：「不嬲對獎項冇乜所謂，因為今日呢個活動好正，係因為好耐未試過同好多唔同嘅歌手聚集埋一齊，所以今日呢個場合其實我覺得係，好似變返一個歌手身份去出現喺大家嘅視線面前。」而在現場所見，她是玩得相當開心。

吳若希對獎項抱平常心。（陳順禎 攝）

另外，提到在劇集《巨塔之后》的演技獲不少網民激讚，飾演王家大少奶王陳麗雪，將忍讓、接受、不滿、到最後爆發等各種情緒都演得到位，她非常感謝觀眾的支持：「如果大家覺得我做得好嘅話，希望大家集體寫信畀監製，叫佢畀返個警察角色我做。」又揚言該角色不容易演，因為人設長期存在一種負面情緒當中，所以每當她拍畢後心情是不好的，需靠食物去安慰心靈。

吳若希原來有一女警夢想。（陳順禎 攝）

最後，提到她早前在峇里島參與莊思敏與高級督察男友黃耀彬的婚禮，問到送甚麼禮物給對方時，她就揚言：「我送咗我嘅愛，我覺得佢哋一家人好sweet，所以我覺得反而係佢哋畀

咗好多愛我，可以感受到佢哋嘅溫馨。（對佢另一伴有咩評價？）非常好。」