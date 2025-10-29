前TVB小花30歲前出嫁　兒子百日宴滿身名牌竟被老公叫「獅子」？

32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》成功入屋，更獲激讚為「一件頭女神」。陳詩欣三年前29歲便宣布封盤，嫁給富貴老公陳爾正（Derek Chen）後，生活級數三級跳，揹名牌包包、住半山豪宅，過上少奶奶生活。今年7月一索得男，其後老公更榮升做馬主，可謂雙喜臨門。

陳詩欣趕30歲前出嫁，滿身金器。（IG@eunicechanszeyan）

婚後3年終得償所願，今年情人節宣布懷孕。（IG@eunicechanszeyan）

轉眼BB已出世100日，日前陳詩欣為兒子舉行百日宴，一班好姊妹蔡嘉欣、余香凝、鍾晴等現身，而同期懷孕的何依婷，因為有工作未有到場，但竟派出只有6個月大的寶貝女出席百日宴，並交由契媽陳詩欣照顧。陳詩欣在IG分享多張一家三口的溫馨合照，見陳詩欣穿上CHANEL白色套裝裙，配襯閃鑽耳環和頸鏈，與肥嘟嘟嘅BB同埋咁搶鏡！

陳詩欣一身名牌，仲有閃鑽頸鏈耳環好搶鏡。（IG@eunicechanszeyan）

一索得男，囝囝好可愛。（IG@eunicechanszeyan）

現場用上綠色氣球布置，有卡通動物坐在巴士上做佈景板，並展示「Liam's 100 Days」，每張枱上都有一種巨型卡通動物吊牌，以自助餐形式進行。陳詩欣撰寫感言：「Liam 一百日快樂🥰Daddy Mami 只係想講一句老土的說話，你開心快樂健康成長就夠啦，希望你喜歡Mami為你揀的動物主題🦁，因為你平時嗰件獅子睡衣真係着得你很可愛🤣」她更爆老公在現場的笑料，續寫道：「而陳生在百日宴上的感言，決定在這裏公開一下，他說『大家知唔知道點解今日係動物主題，因為我老婆就係嗰隻獅子！因為我老婆就係萬『瘦』之王！全場突然安靜了，而佢依然覺得自己講嘢好好笑🥰佢諗咗好耐㗎啦，大家俾啲掌聲鼓勵一下」。鍾晴留言問：「我以為係『獸』🤣🤣🤣吓！心諗咁大膽？😂😂😂😂😂」陳詩欣回覆：「冇人Get到點算呀？」

囝囝萬千寵愛。（IG@eunicechanszeyan）

另外，蔡嘉欣（KAYAN）當日心情勁興奮做咪霸，多度拎住支咪唱歌，又拉小朋友跳舞。陳詩欣轉發影片見到「蔡佳音又嚟啦！」蔡嘉欣一個人在餐桌上唱歌，陳詩欣表示：「真係唔簡單啊！KAYAN話害怕別人唔知道活動已經完結！決定清唱《我的驕傲》，唱完之後真係走咗一半」。陳詩欣一家返到屋企後，便偷影老公熟睡相：「陳生返到屋企1秒暈低，搞克百日宴之後我們的狀態，好攰呀！仲有下一轉百日宴就是同屋企人。」

鍾晴。（IG截圖）

余香凝。（IG截圖）

蔡嘉欣同老公。（IG截圖）

蔡嘉欣攞咪不停唱歌。（IG截圖）

蔡嘉欣唱歌，現場一半人走咗。（IG截圖）

