黃婉曼帶領「嘆世界突擊隊」突擊陽澄湖　上海餐廳發現「油物」

藝人黃婉曼為領隊Madam Icy的《嘆世界突擊隊》透過網上節目為港人北上消費謀福利，早前便已重點深度挖掘具性價比的深圳商家，推薦給所有北上消費而又不希望中伏之香港人。近日《嘆世界突擊隊》再接再厲，Madam Icy黃婉曼帶領7位隊員包括梁茵（Kiko）、張芷桐（沐沐）、羅堃尉（Karen）、張育玲 （Kathy）、吳宜（Joanne）、謝高晉和鄭詠謙（Mo），應香港大閘蟹協會會長蔡琦的邀請去了江蘇陽澄湖，突擊及拍攝大閘蟹一整個產業鏈的工序，讓大家在品嘗這種時令食品時能有更深入的了解。

藝人黃婉曼為領隊Madam Icy的《嘆世界突擊隊》。(公關提供)

Madam Icy黃婉曼帶領7位隊員包括梁茵（Kiko）、張芷桐（沐沐）、羅堃尉（Karen）、張育玲 （Kathy）、吳宜（Joanne）、謝高晉和鄭詠謙（Mo），應香港大閘蟹協會會長蔡琦的邀請去了江蘇陽澄湖。(公關提供)

《嘆世界突擊隊》一行八人先去了位於上海外灘的米芝蓮一星級餐廳突擊他們以大閘蟹出品的菜式，Madam Icy大惑不解為何他們的大閘蟹可以這麼油，成為一代「油物」，據董事蔡育禮表示：「一隻靚嘅正宗江蘇大閘蟹，蒸出嚟全部都會漏晒油，而呢啲蟹油亦都係大閘蟹好味嘅關鍵。」行政總監蔡育智補充說：「提提大家食完大閘蟹通常都會成手油，記住要用牙膏洗手，如果唔係嗰陣蟹油香味，會留起你隻手幾日。」

《嘆世界突擊隊》一行八人先去了位於上海外灘的米芝蓮一星級餐廳突擊他們以大閘蟹出品的菜式。(公關提供)

On Your Mark Channel在攝製今次的「大閘蟹」節目時依然認真，既在上海和蘇州兩地取景，拍攝過程中更出動快艇作交通工具，最重要的是繼續為觀眾謀福利，他們今次向客戶爭取到大閘蟹優惠，希望大家食得安心和開心。On Your Mark主理人Keith Chan表示《嘆世界突擊隊》在網上播出後客戶和觀眾的反應很熱烈和正面，日後會朝這路向繼續為觀眾介紹各地好玩的地方、美味的食物和意想不到的優惠。

On Your Mark Channel在攝製今次的「大閘蟹」節目時依然認真。(公關提供)

